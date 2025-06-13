الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث عدد كبير من عشاق الهواتف الكلاسيكيه عن هاتف نوكيا جلاسيال Nokia Glacial X حيث قد قامت شركة نوكيا بالاعلان عن هذا الهاتف يعتبر الأحدث في ابداعاتها حيث انه يقوم بالجمع ما بين الماضي العريق والمستقبل الجديد فإنه يأتي بمواصفات حديثة جعلت الجميع يتحدث عنه نظرا لأنه يتمتع بهيكل متين بشكل متين

"موبايل الزمن الجميل بإمكانيات تفوق الخيال" هاتف نوكيا جلاسيال Nokia Glacial X يعود بقوة.. بطارية

يعرف هاتف نوكيا جلاسيال Nokia Glacial X بالبساطة والمالية ويتميز بأن لديه العديد من المواصفات العصرية ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:

الهاتف مدعم بهيكل معدني من الزجاج ويكون انيق الشكل.

الشاشه من نوع المولد وتكون بمقاس 6.8 بوصة.

يكون معدل التحديث للهاتف هو 144 هرتز وقد جعله ذلك الخيار الامثل للكثير من المهتمين بالوضوح البصري وأداء الهاتف معا.

يحتوي الهاتف على بطارية تصل الى 9000 مللي امبير.

يأتي مع الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي ويتميز بالشحن السريع بقدرة تصل الى 120 وات.

تدوم مده البطاريه الى ثلاثة ايام.

يتميز الهاتف بوجود كاميرا خلفية تصل دقتها الى 210 ميجا بيكسل.

تقوم كاميرا الهاتف بتدعيم التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي بالإضافة إلى وجود التثبيت البصري فائق الجوده.

من الممكن أن يتم تسجيل الفيديو بدقة تصل الى 8K لذلك فهو الاختيار المناسب لصانعي المحتوى والمصورين المحترفين.

يكون معالج الهاتف من نوع كوالكوم.

يدعم الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام وقد تصل الى 18 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تكون بدءا من 512 جيجا بايت وقد تصل نحو واحد تيرا بايت.

جميع المميزات السابقة تجعل الهاتف قادر على تشغيل اقوى الالعاب والتطبيقات دون حدوث اي بطئ او ارتفاع في الحرارة.

سعر هاتف نوكيا جلاسيال Nokia Glacial X

لم يتم الإعلان بعد عن سعر هاتف نوكيا جلاسيال Nokia Glacial X ولكن من المتوقع ان يكون منافسا قويا نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها الهاتف بسعر يناسب الجميع لذلك فهو يعتبر بداية لعصر حديث من الهواتف الذكية.