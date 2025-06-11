الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الهواتف الذكية المتطورة، تستمر شركة سامسونج في دفع حدود الابتكار بتقديم أحدث أجهزتها القابلة للطي. يأتي هاتف Galaxy Z Fold Ultra ليكون نسخة متطورة ومميزة ضمن سلسلة Fold، مع وعد بتجربة فريدة تجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق والميزات التقنية الرائدة. في هذا المقال نستعرض أهم ما جاء حول هذا الجهاز الجديد، من المواصفات المتوقعة، والميزات التقنية، والتحديات التي تواجه إطلاقه.

«عيش تجربة المستقبل» دلوقتي هاتف Galaxy Z Fold Ultra بشاشة 8.2 إنش وكاميرا 200 ميجابكسل وأداء خارق فوق

يعتبر Galaxy Z Fold Ultra قفزة نوعية في مجال الهواتف القابلة للطي، حيث تم تطوير مفصلة جديدة تسمى “Flex Hinge Ultra” تُساهم في جعل الجهاز أكثر نحافة وخفة مع تحسين متانته، مما يسهل حمله واستخدامه لفترات طويلة. الشاشة الداخلية ستكون من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس كبير، حوالي 8.2 إنش، ما يمنح المستخدم مساحة أكبر للتصفح والعمل والترفيه.

من الناحية التقنية، يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon القوي الذي يوفر أداءً سلسًا حتى مع تعدد المهام، إلى جانب ذاكرة من نوع LPDDR5X وتخزين سريع UFS 4.0، مما يضمن سرعة في معالجة البيانات وتحميل التطبيقات. كما يُتوقع أن يأتي الجهاز مزودًا بنظام تبريد مزدوج “Dual Vapor Chamber Ultra” للحفاظ على درجة حرارة الهاتف حتى أثناء الاستخدام المكثف.

تحسينات في الكاميرا وتجربة المستخدم

تسربت معلومات تشير إلى أن Galaxy Z Fold Ultra سيعتمد على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وهي نفس التقنية المستخدمة في بعض طرازات سامسونج الرائدة، ما يرفع من جودة الصور والفيديوهات إلى مستويات عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الهاتف على عدسات تيليفوتو وألترا وايد لدعم تصوير أكثر تنوعًا واحترافية.

على صعيد تجربة الاستخدام، سيشهد Fold Ultra دمجًا أعمق مع نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بسامسونج، من خلال واجهة One UI 7 التي توفر ميزات ذكية تعزز الإنتاجية مثل تحسين تعدد المهام، وتخصيص الإعدادات بحسب نوع الاستخدام، ما يجعل الهاتف أكثر ذكاءً ومرونة.

جدل التسويق والإطلاق المتوقع

رغم التوقعات والإعلانات الرسمية، أثير جدل كبير حول ما إذا كان Galaxy Z Fold Ultra طرازًا منفصلًا فعليًا أم مجرد وصف تسويقي للهاتف Galaxy Z Fold 7 العادي. بعض المصادر التقنية أشاروا إلى أن سامسونج قد تستخدم لقب “Ultra” لجذب الانتباه وتسويق تجربة مميزة ضمن طراز Fold 7، دون إصدار هاتف جديد بالكامل.

على أي حال، من المتوقع أن تعلن سامسونج رسميًا عن الهاتف خلال حدث Galaxy Unpacked المنتظر في منتصف يوليو 2025، حيث ستكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمواصفات والأسعار والتوفر.