الرياض - كتبت رنا صلاح - مع التطورات المتسارعة في عالم الهواتف الذكية، تواصل شركة OPPO سعيها لابتكار أجهزة تجمع بين الأداء العالي والتصميم العصري. أحدث ما قدمته الشركة هو OPPO F31 Pro، الهاتف الذي أثار اهتمام المستخدمين والمراجعين على حد سواء بفضل إمكانياته المتقدمة، خصوصًا في مجال الكاميرا والشحن السريع. في هذا المقال، نلقي نظرة مفصلة على أبرز مواصفات ومميزات هذا الجهاز المميز.

الموبايل ده مواصفاته مش طبيعية.. كل اللي محتاج تعرفه عن هاتف OPPO F31 Pro من شاشة خرافية لأداء قوي يطير

يتميز OPPO F31 Pro بتصميم أنيق يجمع بين الفخامة والحداثة. يأتي بجسم من الألومنيوم مع واجهة زجاجية، بينما يتميز ظهره بلمسة نهائية أنيقة من البلاستيك عالي الجودة. الشاشة تأتي من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، وتوفر دقة عالية تصل إلى 2400×1080 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. هذا يضمن تجربة مشاهدة غنية وتفاعلية، سواء في الألعاب أو مشاهدة المحتوى.

أداء فائق بفضل المعالج المتقدم

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 المصنّع بتقنية 4 نانومتر، والذي يعد من بين أقوى المعالجات في السوق حاليًا. يرافقه معالج رسوميات Adreno 730، ما يجعل الجهاز مثاليًا لعشاق الألعاب والتطبيقات الثقيلة. يأتي الهاتف بعدة خيارات للذاكرة، تبدأ من 8 جيجابايت وتصل إلى 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، لتقديم أداء سريع في فتح التطبيقات ونقل الملفات.

الجانب الأبرز في OPPO F31 Pro هو نظام التصوير المتطور، حيث تم تزويده بثلاث كاميرات خلفية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 100 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري. كما يحتوي على عدسة تقريب بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، مما يسمح بالتقاط صور تفصيلية في مختلف أوضاع التصوير. الكاميرا الأمامية بدقة 60 ميجابكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K، لتجربة تصوير سيلفي غاية في الاحترافية.

بطارية قوية وشحن فائق السرعة

تم تزويد الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4900 مللي أمبير، تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف. والأهم من ذلك، أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 105 واط، مما يتيح شحنه بالكامل في فترة قصيرة جدًا. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط، وهي مميزات تضيف قيمة كبيرة للهاتف.

ميزات إضافية وتقنيات حديثة

لا يقتصر تميز الهاتف على المواصفات الأساسية فقط، بل يشمل أيضًا ميزات مثل دعم شبكات 5G، مكبرات صوت ستيريو، مستشعر بصمة مدمج في الجانب، وتقنية NFC. كما يتميز بمنفذ USB Type-C يدعم نقل البيانات وعرض الفيديو عبر DisplayPort 1.4، ما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في الاستخدام.

السعر والتوافر

رغم أن OPPO لم تعلن بعد عن الموعد الرسمي لطرح الهاتف، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب إطلاقه في الأسواق العالمية. الأسعار المتوقعة تختلف حسب المنطقة، حيث يُتوقع أن يبلغ سعره حوالي 900 دولار أمريكي أو ما يعادل 3395 ريال سعودي.