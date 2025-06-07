لو بتدور على موبايل يشيل معاك سنين.. كل اللي محتاج تعرفه عن هاتف Oppo F21 Pro 5G بمواصفاته الجامدة وسعره

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل المنافسة القوية في سوق الهواتف الذكية، تسعى الشركات إلى تقديم أجهزة تجمع بين المواصفات القوية والتصميم العصري، وهذا ما نجحت فيه شركة أوبو مع هاتفها Oppo F21 Pro 5G. ينتمي هذا الهاتف إلى الفئة المتوسطة العليا، ويقدّم للمستخدمين تجربة متكاملة من حيث الأداء، جودة التصوير، وعناصر التصميم الجذاب، مما يجعله خيارًا مميزًا في عام 2025.

تصميم عصري وشاشة نابضة بالحياة

يمتاز هاتف F21 Pro 5G بتصميم نحيف وخفيف الوزن يمنحه طابعًا أنيقًا وسهل الحمل. الهيكل الرفيع مع الزوايا المستديرة يضفي عليه طابعًا مريحًا في الاستخدام اليومي. أما الشاشة، فهي من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، وتأتي بدقة +FHD، ما يضمن تجربة مشاهدة واضحة وغنية بالألوان، خاصة لمحبي المحتوى المرئي والألعاب.

أداء يعتمد عليه

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 695، وهو معالج فعّال مبني بتقنية 6 نانومتر، يقدّم توازنًا ممتازًا بين الأداء واستهلاك الطاقة. إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، يمكن للمستخدم التنقل بين التطبيقات بسلاسة، دون أي تباطؤ يذكر، مع إمكانية توسيع السعة التخزينية عبر بطاقة microSD.

كاميرا تلبي التطلعات

يقدّم الهاتف نظام كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، مع عدسات مساعدة للماكرو والعزل، ما يتيح للمستخدم التقاط صور عالية الجودة في مختلف ظروف الإضاءة. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مناسبة لعشاق صور السيلفي ومكالمات الفيديو، وتوفر نتائج مرضية وواضحة.

بطارية تدوم طويلاً وشحن سريع

يعتمد الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تكفي ليوم كامل من الاستخدام الكثيف. ما يميّز هذه البطارية هو دعمها لتقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، حيث يمكن شحن الجهاز من 0 إلى 100% خلال قرابة الساعة الواحدة، ما يضيف عاملًا عمليًا مهمًا لمحبي الاستخدام المطوّل.

مميزات إضافية تزيد من القيمة

تدعم هواتف اوبو تقنيات اتصال حديثة مثل شبكات الجيل الخامس (5G)، Wi-Fi مزدوج، وBluetooth 5.1، بالإضافة إلى وجود مستشعر بصمة مدمج في الزر الجانبي لفتح سريع وآمن. كما يأتي الجهاز بمقاومة لرذاذ الماء بمعيار IPX4، مما يوفّر حماية إضافية في الاستخدام اليومي.