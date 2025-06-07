الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى شركة أوبو باستمرار لتقديم هواتف ذكية تجمع بين التصميم الجذاب والأداء العملي، ومع إصدارها الأحدث OPPO Reno 14 Pro، تبدو وكأنها رفعت سقف التوقعات في الفئة المتوسطة العليا. يأتي الهاتف بمجموعة من المزايا التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة متكاملة دون الحاجة لدفع مبالغ باهظة.

بمواصفات قوية ملهاش منافس .. كل اللي محتاج تعرفه عن هاتف OPPO Reno 14 Pro من حيث الأداء والتصميم والكاميرا

يعكس تصميم Reno 14 Pro لمسة أوبو المعتادة من الأناقة، حيث يتميز بجسم نحيف وواجهة أنيقة، مصحوبة بشاشة AMOLED بحجم 6.75 بوصة. ما يلفت الانتباه هو معدل التحديث الذي يصل إلى 144 هرتز، ما يضمن سلاسة التنقل بين التطبيقات وتجربة مشاهدة غنية بالتفاصيل، خصوصًا مع دعم تقنيات مثل HDR10+ وسطوع قوي يصل إلى 1500 شمعة.

أداء فائق بمعالج جديد

تم تزويد الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 1100 الجديد، وهو معالج مخصص للفئة فوق المتوسطة، قادر على التعامل بكفاءة مع المهام اليومية وتشغيل الألعاب بسلاسة. ويكتمل الأداء مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 14 جيجابايت، مما يجعل التنقل بين التطبيقات سريعًا واستجابة الهاتف فورية.

يضم الهاتف نظام كاميرا خلفي متطور يتكون من ثلاث عدسات، أبرزها عدسة رئيسية بدقة 72 ميجابكسل، قادرة على التقاط صور دقيقة في مختلف ظروف الإضاءة. كما تم دعم الكاميرا بعدسة أمامية بدقة 38 ميجابكسل، لتقديم صور سيلفي عالية الجودة ومناسبة لمحبي التصوير.

بطارية قوية وشحن سريع

أحد أبرز مميزات Reno 14 Pro هي البطارية التي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم شحنًا سريعًا بقدرة 95 واط، ما يتيح للمستخدم شحن الهاتف في وقت قياسي. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 45 واط، وهي ميزة نادرًا ما تُرى في هذه الفئة السعرية.

الهاتف مزود بمقاومة متقدمة للماء والغبار وفقًا لمعايير IP66 وIP68، مما يعزز من متانته في الاستخدام اليومي. كما يدعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس (5G) وWi-Fi 6 وBluetooth 5.4، إلى جانب مستشعر بصمة سريع ومدمج تحت الشاشة.