الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار سعيها لتوسيع نطاق استخدام الهواتف القابلة للطي، تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد ضمن سلسلتها الشهيرة Z Flip، وهو Galaxy Z Flip 7 FE. هذا الهاتف يمثل أول دخول لسامسونج في فئة “Fan Edition” ضمن الأجهزة القابلة للطي، ويأتي بمواصفات متوازنة وسعر موجه لفئة أوسع من المستخدمين.

اللي مستني الجديد يستعد.. سامسونج تفاجئ الجميع بهاتف Galaxy Z Flip 7 FE بتصميم قابل للطي وسعر منافس ومواصفات

يحافظ Galaxy Z Flip 7 FE على التصميم الصدفي الأيقوني الذي اشتهرت به السلسلة، مع تحسينات ملحوظة في جودة المواد والمظهر العام. يتميز الهاتف بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة وانسيابية عالية أثناء التصفح والألعاب. أما الشاشة الخارجية، فتأتي بحجم 3.4 بوصة، مناسبة لعرض الإشعارات والمهام السريعة دون الحاجة لفتح الهاتف.

أداء قوي بمعالج Exynos 2500

على صعيد الأداء، من المنتظر أن يعمل الهاتف بمعالج Exynos 2500 المطوّر داخليًا من سامسونج، الذي يوفر تحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة ومعالجة البيانات. هذا المعالج مدمج مع خيارات ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ما يضمن أداءً سريعًا وسلسًا حتى مع الاستخدام المكثف.

كاميرات متعددة لتجربة تصوير احترافية

يضم الهاتف كاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 50 ميجابكسل تتيح التقاط صور بتفاصيل عالية، والثانية بدقة 12 ميجابكسل تقدم زوايا تصوير واسعة. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مناسبة لمكالمات الفيديو وصور السيلفي. الكاميرات تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، مما يضيف بعدًا احترافيًا لتجربة التصوير.

زُوّد Galaxy Z Flip 7 FE ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وهي أكبر من الإصدارات السابقة، مما يتيح استخدامًا أطول دون الحاجة لإعادة الشحن المستمر. ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة تصل إلى 50 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، لتوفير مزيد من المرونة للمستخدمين.

تنوع الألوان وسعر في المتناول

من المنتظر أن يُطرح الهاتف بعدة ألوان عصرية تتناسب مع مختلف الأذواق، مع الحفاظ على الهيكل القابل للطي المدمج والمريح في الاستخدام. أما من حيث السعر، فمن المتوقع أن يبدأ من نحو 699 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا لمن يرغبون بتجربة الهواتف القابلة للطي بسعر أقرب إلى الفئة المتوسطة.