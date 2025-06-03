الرياض - كتبت رنا صلاح - نصحت مضيفة طيران فى الخطوط الجوية البريطانية، المسافرين بكيفية تجنب واحدة من أكثر الآثار الجانبية المزعجة عند الطيران على ارتفاع 35 ألف قدم، فإن التغير الكبير في الارتفاع والجلوس والجفاف – ناهيك عن الطعام المالح على متن الطائرة – يمكن أن يسبب انتفاخًا غير مريح.

“يا سعدك يا هناك" .. مضيفة طيران تكشف عن مشروب سحري يجعلك تشعر بالراحة والسعادة أثناء ركوب الطائرة

وفي حديث مجهول لمزود العطلات أوشن فلوريدا، أوصت عضو طاقم الطائرة بدلاً من ذلك بـ “كوب كبير من شاى النعناع” قبل الإقلاع وكل بضع ساعات مرة واحدة في الهواء.

وأضافت أن هذا المشروب – وهو خيار مجانى لجميع مسافرى الخطوط الجوية البريطانية لمسافات طويلة – يمكن أن “يهدئ الأعصاب” و”يقلل من الانتفاخ”، وأوضحت أن “الانتفاخ هو أحد أكثر الأشياء المزعجة في الرحلات الجوية، خاصة عند السفر لمسافات طويلة، إن الجمع بين انخفاض ضغط الهواء والجفاف والجلوس لفترات طويلة من الزمن يبطئ عملية الهضم ويؤدي إلى تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، ولهذا السبب تشعر غالبًا بالانتفاخ والغازات والغثيان أثناء الطيران”.

وأضافت بالتفصيل لماذا قد يرغب الركاب في تخطي الوجبة المقدمة تمامًا: “إنك تفقد براعم التذوق لديك في الهواء، لذا تملأ الطعام بالملح والزيت لمحاولة إعطائه بعض النكهة – وهو أمر منتفخ للغاية”.

ومن الأطعمة الأخرى التي تسبب الانتفاخ والتي يجب تجنبها، على ما يبدو، عروض الوجبات السريعة المغرية في العديد من محطات المطارات، والتي نصحت بتجنبها حتى قبل الصعود إلى الطائرة.