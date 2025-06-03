الرياض - كتبت رنا صلاح - دخلت شركة ريلمي السباق التقني لعام 2025 بقوة عبر إطلاق هاتف Realme Neo7 Turbo الذي يأتي بمواصفات جبارة تنافس بقوة في الفئة المتوسطة العليا الجهاز يجمع بين التصميم الأنيق، الأداء العالي، وتقنيات الشحن والبطارية المتقدمة كما يقدم شاشة استثنائية وتجربة ألعاب وتصوير قوية إليكم نظرة شاملة على أبرز مواصفاته ومزاياه وعيوبه.

هاتف شبابي بتصيميم شيك.. اعرف مواصفات Realme Neo7 Turbo مزود بأداء قوي وبطارية عملاقة.. مش هتصدق بكام!!

يتميز الهاتف بتصميم قوي وأنيق مع مقاومة متقدمة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في ظروف قاسية يأتي مزودًا بشاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة، تدعم مليار لون وتقنية HDR، مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة فائقة تصل إلى 2800×1280 بكسل سطوع الشاشة مذهل، يبدأ من 1800 شمعة ويصل إلى 6500 شمعة كحد أقصى، لتجربة مشاهدة استثنائية تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج ونظام التشغيل

يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 9400e بتقنية تصنيع 4 نانومتر، ما يضمن أداءً سلسًا في التطبيقات والألعاب الثقيلة، إلى جانب معالج رسوميات Immortalis-G720 MC12 الذي يعزز من تجربة اللعب.

التخزين والذاكرة لهاتف Realme Neo7 Turbo

يأتي الهاتف بخيارات تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وجميعها من نوع UFS 4.0 فائق السرعة ولا يدعم الهاتف إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرا

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري، وعدسة واسعة 8 ميجابكسل بزاوية 112 درجة تقدم الكاميرا جودة تصوير عالية بدقة 4K، مع دعم لتقنيات OIS وEIS لضمان استقرار الصورة الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مناسبة للتصوير اليومي ومكالمات الفيديو.

البطارية والشحن

يضم الجهاز بطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، مما يسمح بشحن 50% من البطارية خلال 18 دقيقة، و100% خلال أقل من ساعة البطارية من نوع Si/C Li-Ion وتدعم تقنيات شحن متقدمة مثل PD، PPS، UFCS.

سعر هاتف Realme Neo7 Turbo