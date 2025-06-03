الرياض - كتبت رنا صلاح - هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا يعود للواجهة مرة أخرى مع الكثير من المزايا، هذا الهاتف لم يكن يومًا مجرد إصدار لهاتف عادي ملحق به القلم الذكي بالإضافة إلى المواصفات الرائدة التي جعلته هاتف متكامل للعمل ،الجدير بالذكر أن المميزات التي قدمها الجهاز منذ ظهوره ما زالت فعالة ومبهرة، في هذا المقال سوف نتعرف علي أهم الأسباب التي جعلت نوت 20 ألترا هاتف يستحق العودة والشراء .

"بمزايا رهيبة" نوت 20 ألترا يغزو الأسواق من جديد مقاوم للماء والغبار وأداء رائع في الألعاب

يأتي الهاتف بتصميم راقي جدا مع بعض اللمسات المميزة حيث يأتي:

بهيكل من الزجاج القوي (Gorilla Glass Victus) يمنح الجهاز مظهرا فخما.

إطار معدني يعطي الجهاز المتانة عند الاستخدام.

وزن خفيف.

مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

تصميم القلم مدمج بدقة داخل هيكل الهاتف.

مواصفات شاشة هاتف نوت 20 ألترا

تأتي الشاشة بتصميم مميز حيث تكون:

شاشة ضخمة بقياس 6.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X.

دقة عرض عالية جدًا (3088×1440) بيكسل تضمن تفاصيل دقيقة .

ألوان زاهية وسطوع ممتاز.

دعم HDR10+ لمشاهدة الفيديوهات والأفلام

يعمل بمعالج Exynos 990 أو Snapdragon 865.

مزود بـ12 جيجابايت .

إمكانية إضافة سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت .

أداء رائع في الألعاب والتطبيقات الثقيلة دون تقطيع.

مزود بنظام تبريد يضمن استقرار الأداء لفترات طويلة.

مواصفات قلم S Pen

يأتي هذا الهاتف مزود بقلم مميز يعد هذا القلم الأداة السحرية للهاتف حيث يتميز بالآتي:

سرعة استجابة عالية.

إمكانية التحكم بالجهاز عن بعد بواسطة الإيماءات الجوية.

تدوين الملاحظات على الشاشة حتى عند إيقاف تشغيلها.

تحويل الملاحظات المكتوبة يدويًا إلى نص رقمي بسهولة.

أدوات للرسم، وتحرير المستندات مباشرة من الهاتف.

مواصفات كاميرا هاتف سامسونج نوت 20 الترا

نجد أن هذا الهاتف يأتي بكاميرا مميزة ذان تصوير احترافي تتميز بالاتي: