الرياض - كتبت رنا صلاح - في عصرنا الحالي أصبحت التطبيقات الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وواتساب يحتل مكانة خاصة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي لكن مع تطور التكنولوجيا والتحديثات المستمرة تفرض شركات التطبيقات قيودًا على الأجهزة القديمة التي لا تدعم المتطلبات الجديدة مما يسبب توقف عمل بعض التطبيقات على هذه الأجهزة في مقدمة هذه التطبيقات يأتي واتساب الذي أعلن عن قائمة الهواتف التي لن يستمر دعمها في عام 2025 مما يعني أن أصحاب هذه الأجهزة سيضطرون إلى البحث عن بدائل أو تحديث هواتفهم لتفادي انقطاع الخدمة فجأة.

"ما تستناش واتساب يوقف فجأة!".. اعرف 5 أسباب تخليك تغير موبايلك فوراً قبل ما ما التطبيق يقف فجأة

تشمل القائمة مجموعة من الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة لم تعد تدعم أحدث إصدارات واتساب وهذه الأجهزة هي التي ستفقد القدرة على استقبال أو إرسال الرسائل والمكالمات عبر التطبيق ومنها:

الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 4.1 وما قبله.

هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 12 وأقل.

بعض الهواتف التي تستخدم أنظمة تشغيل مخصصة أو قديمة غير مدعومة رسميًا ومن المهم التنويه أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لضمان تقديم أفضل أداء وأمان للمستخدمين وهو ما يتطلب الاعتماد على تقنيات حديثة لا تتوفر في الأجهزة القديمة.

كيف تعرف هل هاتفك ضمن الأجهزة التي سيفصل عنها واتساب؟

هناك عدة طرق بسيطة يمكن من خلالها التأكد من توافق هاتفك مع متطلبات واتساب 2025 أولها معرفة إصدار نظام التشغيل الخاص بجهازك والتأكد من أنه لا يقل عن الإصدارات المذكورة سابقًا أيضًا يمكن زيارة موقع واتساب الرسمي أو متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدرها الشركة بخصوص التحديثات والأجهزة المدعومة كما يمكن مراجعة إعدادات التطبيق نفسه حيث غالبًا ما تظهر تنبيهات في حالة عدم التوافق.

نصائح للحفاظ على استمرار استخدام واتساب

لتجنب فقدان الوصول إلى واتساب هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها مثل تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف بانتظام إذا كان يدعم التحديثات المتاحة أما في حال كان الهاتف قديمًا جدًا فمن الأفضل التفكير في شراء هاتف جديد يدعم أحدث أنظمة التشغيل أيضًا من المفيد عمل نسخ احتياطي دوري للدردشات والوسائط حتى لا تفقد بياناتك في حال اضطررت لتغيير الجهاز أو حدوث أي مشكلة تقنية إضافة إلى ذلك يجب متابعة أخبار التطبيق والتحديثات التي تصدرها الشركة باستمرار لتكون على دراية بأي تغييرات مستقبلية.