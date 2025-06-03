الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت شركة ريلمي هاتفها الجديد وأعلنت عن مواصفات Realme Note 60x حيث يكون أرخص هاتف ذكي من ريلمي متاح حاليًا في الأسواق، يأتي الهاتف بتصميم مقاوم للصدمات، شاشة كبيرة، وبطارية قوية، لكنه يفتقد لبعض الخصائص الأساسية مثل مستشعر البصمة، وتأتي الكاميرات بإمكانيات متواضعة، إليك نظرة شاملة على الهاتف.

"أرخص موبايل".. مواصفات Realme Note 60x ببطارية قوية وشاشة كبيرة.. هتقدر تشتريه فورًا

في الآتي نوضح لكم مواصفات Realme Note 60x بشيء من التفصيل:

يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

يدعم شبكات الجيل الثاني (2G) والثالث (3G) والرابع (4G).

أبعاد الهاتف 167.3 × 76.7 × 7.8 ملم.

الوزن 187 جرام.

خامات تصنيع من البلاستيك مع مقاومة عالية للصدمات حتى ارتفاع 1.5 متر.

مقاوم لقطرات الماء والغبار بمعيار IP54.

شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بكسل (جودة HD+).

معدل تحديث 90Hz وكثافة بكسلات 260 بكسل لكل إنش.

طبقة حماية من نوع Reinforced glass مع سطوع يصل إلى 560 شمعة.

المعالج Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانومتر.

المعالج الرسومي Mali-G57.

نظام التشغيل لم يذكر رسميًا، لكنه يعمل بواجهة Realme الحديثة.

64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.

128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

يدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص.

الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل.

البطارية 5000 مللي أمبير، لا يوجد ذكر رسمي لقوة الشحن السريع.

لا يدعم مستشعر البصمة.

أرخص هاتف من ريلمي حاليًا في السوق.

شاشة كبيرة تدعم معدل تحديث 90Hz لتجربة استخدام أكثر سلاسة.

بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تكفي ليوم كامل من الاستخدام.

تصميم عملي مقاوم للصدمات والماء الخفيف، مناسب للاستخدام اليومي المكثف.

يدعم توسيع الذاكرة عبر كارت ميموري.

يوجد طبقة حماية على الشاشة.

سعر Realme Note 60x

السعر في مصر كالآتي: