الرياض - كتبت رنا صلاح - يود العديد من محبي ومتابعي الهواتف التعرف على مواصفات هاتف Samsung A74 حيث يعتبر من بين فئة الهواتف الذكية فهناك الكثير من عشاق شركة سامسونج في مختلف أنحاء العالم فهي تعتبر من ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال فهي تخلط في تصنيعها لمنتجاتها بين الأداء العالي وبين التصميم المميز كما أنها تقوم بإجراء عملية تحديث لمنتجاتها كل فترة وهذا الأمر جعلها محل اهتمام للكثير من المواطنين في مختلف أنحاء العالم بل يتابعون آخر أخبارها ومنتجاتها الجديدة باستمرار للتعرف على الإضافات والتحسينات التي تجريها على الهاتف سواء من حيث المواصفات الداخلية أو الخارجية.

بطارية 5000 مللي أمبير.. أبرز مواصفات هاتف Samsung A74 تعرف على المميزات والعيوب قبل الشراء

قامت الشركة المطورة للهاتف بالتصريح عن مواصفات هاتف Samsung A74 من خلال صفحتها الرسمية المتاحة على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت على النحو التالي:

شاشة الهاتف من النوع Super AMOLED حجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز.

ذاكرة الهاتف الداخلية هناك إصدارات 128 جيجا بايت وأخرى 256 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على 6 أو 8 جيجا بايت.

يدعن الهاتف معالج من النوع Snapdragon 720G.

بطارية الهاتف سعة 5000 مللي أمبير – 25 واط.

أبعاد الهاتف على الترتيب 165 مم طول وعرض 77.4 مم وسمك 8.4 مم.

يصل وزن الجهاز 203 غرام.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يدعم الهاتف استخدام 2 شريحة.

درجة سطوع الشاشة تبلغ 800 شمعة.

الهاتف مزود ب4 كاميرات الرئيسية 64 ميجا بكسل والثانية 8 ميجا بكسل والثالثة 12 ميجا بكسل والرابعة 5 ميجا بكسل.

سعر هاتف Samsung Galaxy A74

يبلغ سر الهاتف بالدولار الأمريكي 450 دولار في حين وصل سعره في مصر بقيمة 18.203 جنيه وبالمملكة العربية السعودية وصل السعر 1.688 ريال جاء سعره بالإمارات بقيمة 1.652 درهم السعر في العراق بقيمة 589.500 دينار وبالكويت 135 دينار وبالسودان 270.450 جنيه.