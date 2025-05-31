الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت شركة هونر هاتفها الجديد Play 50 Plus ليكون إضافة مميزة ضمن فئة الهواتف الذكية المتوسطة، حيث يجمع بين تصميم عصري وأداء قوي مع كاميرا مزدوجة وبطارية ضخمة تدوم لفترات طويلة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يلبي احتياجاتهم اليومية بكفاءة عالية.

"يخليك تنسى الكاميرا".. مواصفات موبايل هونر Play 50 Plus بكاميرا مزدوجة وبطارية ضخمة.. "ضربة

تصميم جذاب وشاشة واسعة

يأتي هاتف هونر Play 50 Plus بتصميم أنيق مع شاشة IPS LCD كبيرة بحجم 6.82 بوصة، توفر تجربة مشاهدة مريحة وواضحة سواء في تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات والألعاب. الشاشة تأتي بدقة HD+، مع حواف رفيعة تمنح الهاتف مظهرًا عصريًا وأنيقًا، مع وجود نوتش صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة.

كاميرا مزدوجة لصور واضحة وجذابة

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تلتقط صورًا واضحة وعالية الجودة، مع دعم تقنيات تحسين الصورة مثل التركيز التلقائي HDR والوضع الليلي الذي يساعد في التقاط صور ممتازة حتى في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، توجد كاميرا ثانوية تساعد في تحسين عمق الصورة لالتقاط صور بورتريه جميلة.

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل مناسبة للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، مع دعم تأثيرات الجمال لتعزيز مظهرك في الصور.

بطارية ضخمة لعمر استخدام طويل

من أبرز مميزات هونر Play 50 Plus هي بطاريته الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، والتي تدوم لفترة طويلة تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر. تدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط، ما يساعد على شحن الهاتف بسرعة مع الحفاظ على عمر البطارية.

أداء مناسب للمهام اليومية

يعمل الهاتف بمعالج Mediatek Helio G35، وهو معالج ثماني النواة يوفر أداءً جيدًا في الاستخدام اليومي، سواء في التصفح، استخدام التطبيقات الاجتماعية، أو حتى تشغيل الألعاب الخفيفة. يأتي الهاتف بذاكرة رام 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

نظام تشغيل وميزات إضافية