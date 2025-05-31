الرياض - كتبت رنا صلاح - تقدم شركة موتورولا Motorola هاتفها الجديد Defy 2 الذي يأتي مصممًا خصيصًا للأشخاص الذين يعيشون حياة مليئة بالمغامرات والتحديات، ويحتاجون إلى هاتف قوي يتحمل أقسى الظروف. يعد Defy 2 تطويرًا لهاتف Defy الأول، حيث تم تعزيز مقاومته ضد الماء، الصدمات، والغبار، ليصبح الهاتف المثالي لعشاق المغامرات والرياضيين.

"ضد الكسر والخيبة".. مواصـفات هاتف موتورولا Defy 2 الجديد مقاوم لكل حاجة.. "فخامة رسمي"

تصميم قوي يتحمل الصدمات

يتميز هاتف موتورولا Defy 2 بهيكل متين مصمم خصيصًا ليقاوم الصدمات والسقوط من ارتفاعات تصل إلى 1.8 متر، مما يجعله من أقوى الهواتف في فئة الهواتف المقاومة. كما أن الهاتف مزود بزجاج Gorilla Glass Victus Plus، الذي يوفر حماية فائقة للشاشة ضد الخدوش والكسر.

الإطار المحيط بالجهاز مصنوع من الألمنيوم عالي الجودة، مع أختام محكمة تمنع دخول الغبار والماء، ما يجعله يفي بمعايير IP68 وMIL-STD-810H العسكرية، والتي تعني مقاومة الماء والغبار والصدمات حتى في أصعب البيئات.

شاشة واضحة ومريحة

يأتي Defy 2 بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة، ودقة HD+ توفر وضوحًا جيدًا وسطوعًا مناسبًا للاستخدام في الهواء الطلق، حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. الشاشة مزودة بطبقة مضادة للانعكاس لتحسين الرؤية، مما يجعل الهاتف عمليًا ومناسبًا للاستخدام في المغامرات الخارجية.

أداء جيد للمهام اليومية

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85، وهو معالج متوسط الأداء قادر على تلبية احتياجات الاستخدام اليومي، مثل تصفح الإنترنت، تشغيل التطبيقات، وممارسة بعض الألعاب الخفيفة. الهاتف مزود بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادة التخزين عبر بطاقة microSD.

بطارية قوية وعمر طويل

يمتلك موتورولا Defy 2 بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ما يمنح المستخدم وقت استخدام طويل يصل إلى يومين مع الاستخدام العادي، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 20 واط، ليتمكن المستخدم من إعادة شحن الهاتف بسرعة بعد انتهاء البطارية.

كاميرا مناسبة للظروف الخارجية