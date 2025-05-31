الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الهواتف الذكية الذي يتطور باستمرار، تواصل شركة إنفينكس Infinix إثبات نفسها بقوة من خلال إطلاقها هاتفها الجديد Infinix Zero Ultra، الذي يأتي بتصميم مدهش يجذب الأنظار، مع تقنية شحن فوري متطورة توفر للمستخدمين تجربة لا مثيل لها في سرعة الشحن والأداء.

"بكاميرا سيلفي بتتفرد"..موبايل إنفينكس زيرو Infinix Zero Ultra بتصميم مدهش وشحن فوري في "غمضة

تصميم عصري وجذاب

يتميز هاتف إنفينكس زيرو ألترا بتصميم أنيق وعصري يجمع بين الجمال والعملية. الهيكل مصنوع من مواد عالية الجودة مع لمسة نهائية لامعة تضفي فخامة على الهاتف، مع حواف منحنية تجعله مريحًا في اليد وسهل الاستخدام بيد واحدة.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم كبير حوالي 6.8 بوصة، توفر ألوانًا زاهية وسطوعًا عاليًا يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات والألعاب رائعة حتى تحت ضوء الشمس المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز الذي يجعل التنقل بين التطبيقات سلسًا للغاية ويعزز تجربة الألعاب.

أداء قوي مع معالج حديث

مزود Infinix Zero Ultra بمعالج MediaTek Dimensity 9200+ القوي، الذي يمنح الهاتف أداءً سريعًا وفعالًا، قادر على التعامل مع التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة بسهولة. إلى جانب ذلك، يضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، ما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الصور، الفيديوهات، والتطبيقات.

تقنية الشحن الفوري

أبرز مميزات Infinix Zero Ultra هي تقنية الشحن الفوري الفائقة. يأتي الهاتف مزودًا بشاحن سريع بقوة 180 واط، ما يمكن المستخدم من شحن البطارية بالكامل في أقل من 10 دقائق! هذه التقنية تحل مشكلة انتظار شحن الهاتف لفترات طويلة، مما يجعل الهاتف مثاليًا لمن يحتاجون إلى شحن سريع ومتواصل خلال يومهم المزدحم.

كاميرا متطورة لتصوير احترافي