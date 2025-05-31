الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Poco X6 Pro الذي يأتي مزودًا بأحدث معالج Snapdragon 7 Gen 2، مما يجعل هذا الهاتف من أقوى هواتف الفئة المتوسطة في السوق. يدمج الهاتف بين التصميم العصري، الأداء القوي، والميزات التقنية التي تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن جهاز قوي بسعر اقتصادي.

"الموبايل اللي بيكسر في الأداء".. هـاتف شاومي بـوكو Poco X6 Pro بمعالج 7 Gen 2 وأداء مرعب

معالج Snapdragon 7 Gen 2: قوة وأداء عالي

يعتبر المعالج Snapdragon 7 Gen 2 من كوالكوم أحدث معالجات الفئة المتوسطة، حيث يقدم أداءً مذهلاً في المهام المتعددة والألعاب الثقيلة مع استهلاك محسّن للطاقة. بفضل هذا المعالج، يستطيع Poco X6 Pro التعامل مع التطبيقات الحديثة والألعاب ثلاثية الأبعاد بكفاءة عالية دون أي تقطع أو بطء.

يدعم المعالج تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مما يساعد في تحسين تجربة الكاميرا، الأداء العام، واستهلاك البطارية، ليقدم توازنًا مثاليًا بين الأداء والطاقة.

تصميم أنيق وشاشة عرض ممتازة

يأتي Poco X6 Pro بتصميم أنيق وعصري مع هيكل نحيف وزجاج أمامي وخلفي مقاوم للخدوش. الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة فائقة السلاسة مع ألوان زاهية وسطوع ممتاز حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

تدعم الشاشة تقنية HDR10+ التي تحسن من جودة الفيديوهات وتوفر تجربة بصرية مميزة لعشاق مشاهدة الأفلام والألعاب.

كاميرا قوية لتصوير احترافي

يحتوي Poco X6 Pro على نظام كاميرا ثلاثي بدقة 108 ميجابكسل في الكاميرا الرئيسية، مع كاميرا فائقة العرض وكاميرا ماكرو تدعم تصوير التفاصيل الدقيقة بجودة عالية. كما يقدم الهاتف تقنيات تصوير فيديو متقدمة مثل 4K وتصوير بطيء الحركة، مما يجعل من Poco X6 Pro هاتفًا مثاليًا لعشاق التصوير.

بطارية كبيرة وشحن سريع