الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر شركة نوبيا Nubia واحدة من العلامات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، حيث تركز على تقديم هواتف ذات تصاميم مبتكرة وتقنيات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبًا. في هذا الإطار، أطلقت نوبيا هاتفها الجديد Nubia Z60 Ultra الذي يتميز بتصميم كاميرا مدمجة مبتكر وأداء فائق يجمع بين القوة والتقنية الحديثة.

"موبايل شكله كأنه ساعة".. إمكانيات نـوبيا Nubia Z60 Ultra بتصميم كاميرا مدمجة وتقنيات خرافية

تصميم فريد وكاميرا مدمجة

يأتي Nubia Z60 Ultra بتصميم أنيق وجذاب، مع التركيز بشكل خاص على نظام الكاميرا المدمجة داخل الهاتف بطريقة ذكية وغير مزعجة، ما يجعل الهاتف يحتفظ بسلاسة سطحه دون بروز كبير للكاميرا. هذا التصميم يتيح للمستخدم حمل الهاتف بسهولة ويوفر مظهرًا عصريًا ومتطورًا.

نظام الكاميرا الرئيسي يتكون من وحدة مزدوجة أو ثلاثية حسب النسخة، مع مستشعرات عالية الدقة تتيح التقاط صور وفيديوهات بجودة استثنائية. كما تم تزويد الكاميرا بخاصية التثبيت البصري المتقدم (OIS) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحسن جودة الصور في مختلف الظروف.

شاشة عرض مذهلة

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة الحجم، بدقة 2K، ومعدل تحديث فائق يصل إلى 144 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة للغاية وألوان غنية وحيوية. الشاشة تدعم تقنية HDR10+ التي تعزز من جودة عرض الفيديوهات والألعاب، مما يجعل الهاتف مثاليًا لمحبي الترفيه والألعاب.

أداء قوي لا يقهر

مزود Nubia Z60 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية قد تصل إلى 1 تيرابايت، ما يجعله من أقوى الهواتف في فئته. هذا الأداء القوي يمكن الهاتف من التعامل مع التطبيقات الثقيلة والألعاب المتقدمة بسهولة ودون أي تباطؤ.

تقنيات متقدمة ومميزات إضافية