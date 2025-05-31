الرياض - كتبت رنا صلاح - تعود شركة نوكيا من جديد لتؤكد أنها لا تزال تمتلك مكانة خاصة في سوق الهواتف الذكية، وذلك من خلال إطلاقها لهاتف Nokia C210، الذي يجمع بين البساطة، المتانة، والمواصفات الجيدة بسعر يناسب المستخدمين الباحثين عن أداء مستقر دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة. يتميز الهاتف بتصميم صلب وجودة تصنيع عالية، مع تقديم أداء مقبول وميزات عملية تناسب الاستخدام اليومي.

"نوكيا لسه بتقول أنا هنا".. موبايل نـــوكــيا Nokia C210 بتصميم صلب ومواصفات محترمة.. "رجوع

تصميم متين كما تعودنا من نوكيا

لطالما اشتهرت نوكيا بجودة التصنيع والمتانة، ويأتي Nokia C210 استمرارًا لهذا الإرث. الهيكل مصنوع من مواد بلاستيكية قوية بتصميم أنيق ومُحكم، مع حواف منحنية لسهولة الإمساك بالهاتف. الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للخدوش، مما يمنح المستخدم راحة بال عند الاستخدام في البيئات اليومية القاسية.

شاشة واضحة بحجم مناسب

يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.3 بوصة، وبدقة +HD (1600 × 720 بكسل)، مما يوفر عرضًا جيدًا للمحتوى سواء كنت تشاهد فيديوهات، تتصفح الإنترنت، أو تستخدم التطبيقات. ورغم أنها ليست شاشة فائقة، إلا أنها تؤدي المطلوب بكفاءة ضمن هذه الفئة السعرية.

أداء يعتمد عليه في الاستخدام اليومي

يعمل Nokia C210 بمعالج Qualcomm Snapdragon 662، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. هذه المواصفات تتيح أداءً مناسبًا للمهام الأساسية مثل التصفح، استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمكالمات، مع استهلاك طاقة معتدل.

كاميرا عملية وواجهة أندرويد نظيفة

يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة: الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانوية للعمق بدقة 2 ميجابكسل، لتوفير صور جيدة في الإضاءة الجيدة. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 بنسخة Go Edition، وهي نسخة خفيفة مخصصة للأجهزة ذات الموارد المحدودة، مما يجعل الأداء أكثر سلاسة ويوفر تجربة استخدام خالية من التعقيد.

بطارية تكفي يومًا كاملًا