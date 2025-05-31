الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات الهواتف الذكية، يزداد بحث المستخدمين عن جهاز متوسط يجمع بين السعر المناسب والإمكانيات القوية التي تواكب تطورات العصر، خاصةً مع انتشار خدمات الجيل الخامس، وحاجة المستخدمين لأداء سريع وشاشة مريحة وتصميم متين وتقدّم سامسونج هاتفها الجديد Galaxy A36 5G ضمن هذه الفئة، ليصبح خيارًا لافتًا يجمع بين الأناقة والاعتمادية والتقنيات الحديثة دون التضحية بالتكلفة.

“مش هتصدق إنه في الفئة المتوسطة!!”.. هاتف Galaxy A36 5G يجمع بين الجمال والسرعة بسعر مش طبيعي!!

1. تصميم أنيق وهيكل يتحمّل الصدمات

يعتمد Galaxy A36 5G على واجهة أمامية مغطاة بزجاج Gorilla Glass Victus+، ما يمنحه مقاومة ممتازة للخدوش والصدمات اليومية.

كما أن الهاتف حاصل على معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله قادرًا على تحمل الظروف البيئية القاسية، سواء كنت تستخدمه في الخارج أو في بيئة عمل نشطة.

2. شاشة Super AMOLED غامرة بتردد 120 هرتز

يأتي الجهاز بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة FHD+ (1080 × 2340) بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة فائقة السلاسة.

وتدعم الشاشة مستشعر بصمة مدمج، يسمح بفتح الهاتف بسرعة وأمان، دون الحاجة لأزرار أو أكواد تقليدية.

3. أداء متطور مع معالج Snapdragon وواجهة One UI 7

يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 3 المصنوع بتقنية 4 نانومتر، مما يضمن توازنًا ممتازًا بين الكفاءة في الأداء وتوفير الطاقة.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 15 مع واجهة سامسونج One UI 7، التي تمنح المستخدم أدوات تخصيص سهلة وتحسينات في تجربة الاستخدام، مع تركيز كبير على الأمان والخصوصية.

4. مزايا تجعل Galaxy A36 5G جدير بالاقتناء

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

تصميم خفيف ومتين

تجربة ترفيهية مثالية للشاشة

أداء مثالي للألعاب والتطبيقات

نظام حماية متطور للبيانات

بهذه المواصفات المتوازنة، يقدّم Galaxy A36 5G قيمة مضافة لفئة الهواتف المتوسطة، خاصة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وشاشة عالية الجودة ضمن ميزانية معقولة فهو هاتف عملي في الشكل والمضمون، وقادر على تلبية تطلعات الجيل الجديد من المستخدمين.