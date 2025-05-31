الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل المنافسة المتسارعة في سوق الهواتف الذكية، طرحت شركة «هونر» هاتفها الجديد HONOR 400 Pro الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة العليا، جامعًا بين التصميم العصري والمواصفات التقنية المتطورة، ليُشكل إضافة قوية إلى تشكيلة هواتف الشركة لعام 2025. ويُعد الهاتف خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن أداء قوي وكاميرات عالية الجودة وتجربة استخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

«HONOR 400 Pro» هاتف أنيق بمواصفات تقنية متقدمة ومزايا ذكاء اصطناعي تجعله منافسًا شرسًا في فئته لعام 2025

الشاشة:

النوع: AMOLED

AMOLED المقاس: 6.7 بوصة

6.7 بوصة الدقة: 2700 × 1224 بكسل

2700 × 1224 بكسل معدل التحديث: 120 هرتز

120 هرتز السطوع الأقصى: 5000 شمعة

5000 شمعة الدعم: HDR مع عرض مليار لون

الأداء والمعالج:

المعالج: Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية تصنيع 4 نانومتر

Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية تصنيع 4 نانومتر الذاكرة العشوائية: 12 أو 16 جيجابايت

12 أو 16 جيجابايت التخزين الداخلي: 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1

256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1 نظام التشغيل: أندرويد 15 بواجهة MagicOS 9

الكاميرات الخلفية:

200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة f/1.9، دعم OIS)

50 ميجابكسل (عدسة تيليفوتو، f/2.4، دعم OIS)

12 ميجابكسل (عدسة بزاوية عريضة، f/2.2)

الأمامية: 50 ميجابكسل (f/2.0)

البطارية والشحن:

السعة: 5300 مللي أمبير

5300 مللي أمبير الشحن السلكي: بقوة 100 واط

بقوة 100 واط الشحن اللاسلكي: بقوة 50 واط

التصميم:

الخامات: زجاج خلفي وإطار من الألومنيوم

زجاج خلفي وإطار من الألومنيوم الوزن: 205 جرام

205 جرام السُمك: 8.1 ملم

8.1 ملم المقاومة: معيار IP68 / IP69 لمقاومة الماء والغبار

ميزات الذكاء الاصطناعي في HONOR 400 Pro

يركّز الهاتف بشكل واضح على دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام اليومية، ومن أبرز هذه المزايا:

تحويل الصور إلى مقاطع فيديو تلقائيًا باستخدام نموذج Veo 2 من Google.

تحسين الصور من خلال إزالة العناصر المزعجة أو توسيع الخلفيات.

فتح العينين تلقائيًا في الصور التي تُلتقط بعيون مغلقة.

دعم تحديثات أندرويد لمدة تصل إلى 6 سنوات، لضمان الاستقرار والأمان طويل الأمد.

أبرز مميزات HONOR 400 Pro

أداء قوي بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3.

شاشة AMOLED فائقة الدقة والسطوع.

كاميرات احترافية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل.

شحن سريع جدًا بقوة 100 واط.

تصميم أنيق وهيكل مقاوم للغبار والماء بمعايير مرتفعة.

واجهة MagicOS 9 التي توفر تجربة سلسة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أبرز عيوب الهاتف

رغم المميزات الكبيرة، إلا أن الهاتف لا يخلو من بعض العيوب التي قد تؤثر على قرار الشراء بالنسبة لبعض المستخدمين:

عدم دعم بطاقة ذاكرة خارجية (microSD).

غياب منفذ سماعة الرأس 3.5 ملم.

لا يدعم الشريحة الإلكترونية (eSIM).

الشاحن السريع غير متوفر داخل العلبة.

الأسعار التقريبية لهاتف HONOR 400 Pro في الأسواق