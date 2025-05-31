الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل شركة شاومي تعزيز مكانتها العالمية في سوق الهواتف الذكية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الأجهزة ذات الأداء العالي والمواصفات الرائدة التي تنافس أقوى العلامات التجارية. وفي عام 2025، طرحت الشركة باقة من أفضل هواتف الفئة العليا التي تلبي تطلعات المستخدمين من حيث الأداء، جودة التصوير، دقة الشاشة، وسرعة الشحن، ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الهواتف، مع تحليل مفصل للمواصفات والمميزات والعيوب، إلى جانب الأسعار الرسمية في الأسواق العربية.

«أفضل هواتف شاومي من الفئة العليا لعام 2025».. مقارنة شاملة بين المواصفات والميزات والعيوب لكل طراز رائد

هاتف رائد بمعالج قوي وشاشة فائقة الدقة يدعم تصوير 8K

يُعد Xiaomi Poco F6 Pro أحد أبرز الإصدارات الرائدة التي أطلقتها شاومي في 2025، ويتميز بمواصفات تقنية متقدمة جعلته محط أنظار محبي الأداء العالي والتصوير الاحترافي.

المواصفات التقنية:

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة – بدقة تصنيع 4 نانومتر

الكاميرات:

خلفية ثلاثية بدقة (50 + 8 + 2) ميجابكسل

أمامية بدقة 16 ميجابكسل

الشاشة:

من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة

دقة عرض 1440 × 3200 بكسل

معدل تحديث 120Hz

نظام التشغيل: أندرويد 14

البطارية: سعة 5000 مللي أمبير – تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط

التصميم:

أبعاد: 160.9 × 75 × 8.2 ملم

وزن: 209 جرام

الألوان: أسود، أبيض

مميزات إضافية:

تصوير فيديو حتى دقة 8K

دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3

أبرز المميزات:

شاشة فائقة الوضوح ومعدل تحديث مرتفع 120Hz.

أداء ممتاز في الألعاب والتطبيقات الثقيلة بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2.

تجربة صوتية مذهلة مع سماعات ستيريو.

كاميرا رئيسية قوية قادرة على التصوير بجودة 8K.

شحن سريع جداً بقدرة 120 واط مع شاحن مرفق في العلبة.

العيوب الملحوظة:

لا يدعم الشحن اللاسلكي، وهي ميزة كانت متوفرة في بعض الإصدارات السابقة.

لا يوجد منفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس.

لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرا الأمامية تقتصر على تصوير فيديو بدقة 1080p فقط.

لا يحمل شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

السعر الرسمي:

في مصر: 27,500 جنيه مصري (نسخة 512GB + 12GB RAM)

27,500 جنيه مصري (نسخة 512GB + 12GB RAM) في السعودية: 1,950 ريال سعودي

ثانيًا: Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus



مزيج من التصميم الأنيق والأداء القوي مع كاميرا 200 ميجابكسل

يعتبر هاتف Redmi Note 13 Pro Plus من أفضل هواتف شاومي ضمن الفئة العليا لعام 2025، ويأتي بمواصفات متكاملة تُرضي مستخدمي الأداء المتوسط المرتفع، خاصة مع الكاميرا الخلفية القوية.

المواصفات التقنية:

المعالج: MediaTek Dimensity 7200 Ultra – ثماني النواة – 4 نانومتر

الكاميرات:

خلفية ثلاثية بدقة (200 + 8 + 2) ميجابكسل

أمامية بدقة 16 ميجابكسل

الشاشة:

مقاس 6.67 بوصة

دقة 1220 × 2712 بكسل

شاشة AMOLED بدقة 1.5K

معدل تحديث 120Hz

نظام التشغيل: أندرويد 13

أندرويد 13 البطارية: 5000 مللي أمبير

5000 مللي أمبير الوزن: يتراوح بين 199 إلى 204.5 جرام

يتراوح بين 199 إلى 204.5 جرام الأبعاد: 161.4 × 74.2 × 8.9 ملم

161.4 × 74.2 × 8.9 ملم الألوان المتوفرة: أسود، أبيض، بنفسجي فاتح

أهم المميزات:

كاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل تمنح تجربة تصوير مميزة.

خامات تصنيع فاخرة مع مقاومة للماء والغبار بشهادة IP68.

شاشة من نوع AMOLED توفر سطوعًا عاليًا ودقة ممتازة.

معالج قوي مناسب للأداء اليومي والألعاب.

يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وميزة NFC.

العيوب الملحوظة:

لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم.

لا يمكن توسيع الذاكرة بسبب غياب منفذ بطاقة microSD.

مستشعر المكالمات يعتمد على البرمجيات، ما قد يؤدي إلى استجابة غير دقيقة.

لا توجد عدسة بورتريه حقيقية لتكبير 2x أو 3x.

جودة تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية تقتصر على 1080p فقط.

السعر الرسمي:

في مصر: 22,000 جنيه مصري (نسخة 512GB + 12GB RAM)

22,000 جنيه مصري (نسخة 512GB + 12GB RAM) في السعودية: 1,350 ريال سعودي

ثالثًا: Xiaomi 12S Ultra

هاتف فخم بكاميرات احترافية ومعالج رائد

من بين هواتف الفئة العليا التي أبدعت فيها شاومي يأتي هاتف Xiaomi 12S Ultra، وهو جهاز يركّز على تقديم تجربة تصوير فائقة الاحترافية وتصميم أنيق بخامات فاخرة.

المواصفات التقنية العامة:

معالج قوي من كوالكوم (Snapdragon من السلسلة الرائدة).

كاميرات احترافية بدقة عالية لتصوير الصور والفيديو.

خامات تصنيع من الجلد الفاخر مع إطار من الألومنيوم.

يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

مزود بتقنية NFC ويعمل على جميع شبكات الجيل الخامس.

مميزاته الرئيسية: