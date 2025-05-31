الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الهواتف الذكية، يتطلع المستخدمون إلى أجهزة تجمع بين الأداء العملي والسعر المناسب دون التضحية بالجودة هنا يأتي هاتف Galaxy A16 من سامسونج كخيار ذكي ومثالي للفئة الاقتصادية، حيث يستهدف الطلاب، والمستخدمين محدودي الدخل، وكل من يحتاج إلى هاتف يعتمد عليه في المهام اليومية دون تعقيد أو تكلفة مرتفعة.

لو بدوّر على أفضل موبايل تحت 8000 جنيه.. سامسونج Galaxy A16 هيكون رقم 1 بلا منافس!!

تصميم عصري بخامات بلاستيكية قوية وخفيفة الوزن، سهلة الحمل وتمنح الهاتف مظهرًا أنيقًا.

شاشة IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل.

تدعم معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة استخدام مرئية أكثر سلاسة في التصفح والمشاهدة.

2. الأداء والمعالج

معالج Mediatek Helio G80 ثماني النوى يقدم أداء مستقر في التطبيقات الأساسية والتصفح ومشاهدة الفيديوهات.

خيارات متعددة من الذاكرة العشوائية: 4 أو 6 جيجابايت.

التخزين الداخلي متنوع: 64 أو 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD.

3. الكاميرا

كاميرا خلفية رباعية بقيادة عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرات إضافية تقدم صور بزاوية واسعة وتأثيرات عمق محسنة.

كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، مناسبة للسيلفي ومكالمات الفيديو بجودة جيدة.

4. البطارية والشحن

بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير توفر استخدامًا مطولًا طوال اليوم.

تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، لتقليل وقت الانتظار أثناء الشحن.

5. مزايا إضافية

يدعم NFC للاتصال اللاسلكي السريع.

يدعم شريحتي اتصال Nano SIM.

متوافق مع شبكات 2G، 3G، 4G.

أبعاد الجهاز: 164.4×77.9×7.9 ملم، والوزن حوالي 200 جرام.

مقاومة لرذاذ الماء والغبار بمعيار IP54.

6. الأسعار الرسمية

في مصر:

128 جيجا + 4 رام: 7400 جنيه

128 جيجا + 6 رام: 8000 جنيه

256 جيجا + 8 رام (محلي): 9500 جنيه

في السعودية:

128 جيجا + 4 رام: 500 ريال

256 جيجا + 8 رام: 700 ريال

في الإمارات: