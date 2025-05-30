"بيشحن أسرع من فنجان قهوة".. مواصــفات هـاتف شـاومي الترا Xiaomi 14 Ultra بشحن 120W وبطارية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل شركة شاومي تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية من خلال إطلاق هاتفها الجديد Xiaomi 14 Ultra، الذي يجمع بين الأداء الفائق والتقنيات المستقبلية. ويُعد هذا الهاتف من فئة الهواتف الرائدة (الفلاجشيب)، حيث يقدم تجربة متكاملة لمحبي الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع بطارية تدوم طويلًا وتقنية شحن مذهلة بسرعة 120 واط.

تصميم فخم وهيكل صلب

يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra بتصميم راقٍ يعكس الفخامة والاهتمام بالتفاصيل. الهيكل الخارجي مصنوع من الألومنيوم والزجاج، مع خلفية مغطاة بطبقة من الجلد الصناعي أو السيراميك – بحسب الفئة – ما يمنحه مظهرًا عصريًا وشعورًا فاخرًا عند الاستخدام.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في مختلف الظروف.

شاشة AMOLED فائقة الجودة

تتميز الشاشة من نوع AMOLED بحجم كبير ودقة +QHD، ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يجعل تجربة التصفح والألعاب ومشاهدة الفيديوهات أكثر سلاسة وغنى في الألوان. كما تدعم الشاشة تقنيات HDR10+ وسطوعًا عاليًا يتجاوز 3000 شمعة، ما يجعلها ممتازة حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

أداء ناري بمعالج سنابدراغون

تم تزويد الهاتف بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، والذي يقدم أداءً مذهلًا في تعدد المهام وتشغيل الألعاب الثقيلة. ويأتي مع خيارات متعددة من الذاكرة العشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية حتى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

كاميرا احترافية بعدسة LEICA

يحتوي Xiaomi 14 Ultra على نظام كاميرات قوي بالتعاون مع Leica، يتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة متغيرة، مع عدسات أخرى تشمل التصوير الواسع والتقريب البصري، ليقدم تجربة تصوير احترافية تضاهي الكاميرات الرقمية، حتى في الإضاءة الضعيفة.

بطارية خارقة وشحن سريع 120 واط

من أبرز نقاط قوة الهاتف هي بطاريته الكبيرة بسعة 5300 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 120 واط، ما يمكّن المستخدم من شحن الهاتف من 0 إلى 100% خلال أقل من 20 دقيقة. كما يدعم شحنًا لاسلكيًا فائق السرعة بقوة 50 واط، وشحنًا عكسيًا أيضًا.

يمثل Xiaomi 14 Ultra قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين تصميم أنيق، أداء مذهل، كاميرات احترافية، وبطارية خارقة مع شحن فائق السرعة، مما يجعله من أفضل الهواتف الرائدة في 2025 لمن يبحث عن تجربة تقنية متكاملة.