الليلة.. ترقبوا ظاهرة فلكية جميلة تزين السماء

الليلة.. ترقبوا ظاهرة فلكية جميلة تزين السماءيستعد عشاق الفلك اليوم الاثنين، لرؤية ظاهرة القمر كامل الاستدارة بلون أبيض يُشبه الحليب ويعرف باسم "قمر الزهور".

وقدم أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أشرف تادرس، شرحاً حول ظاهرة اكتمال القمر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في تقريره الدوري حول الظواهر الفلكية لشهر مايو/أيار الجاري.

وأوضح أستاذ الفلك، أن "قرص القمر يكتمل ويُصبح بدرًا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيُشرق عند غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%".

وأضاف: العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدراً في الفترة من 10 إلى 14 مايو/أيار، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء، منها قمر الزهور لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضًا بقمر الذرة وقمر الحليب.

ويتابع، هذا مع العلم بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ووفقا لأستاذ الفلك فإن القمر يشرق غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 9:10 مساء بتوقيت القاهرة تقريبا (نفس التوقيت في بغداد) مقترنا في ذلك اليوم مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب)، وهو ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.*وكالات

