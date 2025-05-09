نصيحة لنوم أفضل!
توصل باحثون من جامعة سيئول الوطنية في كوريا الجنوبية إلى أن تدفئة القدمين تساهم في تسريع عملية الدخول في النوم، وتقليل عدد مرات الاستيقاظ الليلي، وتحسين جودة النوم بشكل عام.
واتضح للعلماء، أن تدفئة القدمين لا تساعد على النوم بشكل أسرع فقط، بل تقلل أيضا من احتمال الاستيقاظ في الليل. ويعود السبب في ذلك إلى تحسين تنظيم درجة الحرارة – لا يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية، ويمكن النوم بهدوء.
ووفقا للأطباء، قد يكون الشعور ببرودة القدمين نتيجة لانخفاض حرارة الجسم، أو الأحذية الضيقة، أو التقلبات الهرمونية خاصة لدى النساء. كما أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد غالبا ما يكون السبب في ذلك – انخفاض الهيموغلوبين، ما يؤدي إلى انخفاض إمدادات الأكسجين للأنسجة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو احتمال الإصابة بتصلب الشرايين- مرض وعائي تضيق فيه الشرايين أو تصبح مسدودة باللويحات. وقد يؤدي هذا المرض في الحالات المتقدمة، إلى مضاعفات بما فيها البتر.
وينصح الأطباء بضرورة الخضوع للفحص بالموجات فوق الصوتية للأوعية الدموية في الأطراف السفلى إذا كان الشخص يعاني دائما من برودة القدمين، لاستبعاد حدوث مضاعفات خطيرة.
ووفقا للباحثين، وربما كل ما يحتاجه الشخص للحصول على نوم جيد هو زوج من الجوارب الناعمة والمريحة. ولكن إذا لم تتحسن الحالة، يجب عليه الاستماع إلى جسده واستشارة الطبيب لتحديد السبب.
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