مايكروسوفت تقلب الطاولة….وداعًا لكلمات المرور في Authenticator وتوجه جديد نحو الحماية بالمفاتيح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 07:33 مساءً - في تحول غير متوقع، أعلنت مايكروسوفت عن بدء تنفيذخطة جديدة ستؤثر على أكثر من مليار مستخدم حول العالم، تتضمن إنهاء دعم كلمات المرور تدريجيًا في تطبيق Microsoft Authenticator، ما يمهد الطريق لعصر جديد من الأمان الرقمي يعتمد على مفاتيح المرور بدلًا من الطرق التقليدية.

هذا القرار المفاجئ يثير تساؤلات كثيرة حول مستقبل إدارة الحسابات، خاصة بعد أن أصبح التطبيق خلال السنوات الأخيرة أداة شاملة لا تقتصر على المصادقة الثنائية فقط، بل تطورت لتكون مديرًا لكلمات المرور يعتمد عليه ملايين المستخدمين.

ابتداءً من يونيو المقبل، سيتوقف التطبيق عن استقبال أي كلمات مرور جديدة، وفي يوليو سيتم تعطيل خاصية التعبئة التلقائية، أما في أغسطس، فستختفي كل كلمات المرور المحفوظة داخل التطبيق بشكل نهائي، لتنتقل مايكروسوفت بكامل تركيزها نحو نظام جديد يعتمد على مفاتيح المرور المرتبطة بالحسابات مباشرة.

هذا التغيير لا يعني نهاية Authenticator تمامًا، بل إعادة توجيه لوظيفته الأساسية، وسيظل التطبيق يعمل كمزود لمفاتيح المرور، وسيكون جزءًا مهمًا من منظومة الأمان الجديدة لمايكروسوفت، لكن بشرط أن يظل مفعّلًا لدى المستخدم، وإلا فلن يتمكن من الوصول إلى مفاتيحه الخاصة.

التحول المفاجئ في سياسة الشركة يشير إلى رغبة مايكروسوفت في توحيد تجربة المستخدم، عبر دمج إدارة كلمات المرور داخل متصفح Microsoft Edge، الذي يوفر خاصية التعبئة التلقائية ومزامنة البيانات مع الحساب الشخصي، لتصبح عملية تسجيل الدخول أكثر سلاسة وأمانًا دون الاعتماد على كلمات مرور تقليدية.

هذه الخطوة الجريئة تعكس اتجاهًا عالميًا نحو التخلي عن كلمات المرور، في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات الأمان المتقدمة مثل المصادقة البيومترية ومفاتيح المرور، ما يضع المستخدم أمام واقع جديد يتطلب الاستعداد للتكيف مع أدوات أكثر تطورًا لحماية بياناته وهويته الرقمية.