عودة الفهد الحديدي.. ”لاند روفر” تستأنف مسيرتها في أمريكا بعد العاصفة الجمركية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 02:35 مساءً - بعد توقف دام شهرًا بسبب قرارات جمركية مشددة من إدارة ترامب، عادت شركة "جاكوار لاند روفر" البريطانية لتصدير سياراتها إلى السوق الأمريكية.

الشركة التي تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر وجهة لمنتجاتها بعد أوروبا، واجهت تحديات بفعل رسوم جديدة فرضتها واشنطن على الواردات الأجنبية.

وقد غادرت أولى شحنات السيارات المتوقفة بريطانيا متجهة إلى أمريكا بعد أن علّقت الشركة عمليات التصدير مؤقتًا لدراسة أثر تلك الرسوم.

عودة "لاند روفر" إلى السوق الأمريكي تعكس مرونة الشركات الكبرى في التعامل مع التحولات الاقتصادية والسياسية المفاجئة، وتفتح الباب لمراجعة مستقبل السياسات التجارية العالمية في ظل القرارات المتقلبة.