لديك النية لشرائها؟ .... تعرف على عيوب سيارة شيري أريزو ٥ السيدان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 01:30 مساءً - أن يكون لديك النية في شراء سيارة غير مكلفة واقتصادية، فهذا يعني أنك على وشك شراء سيارة شيري أريزو ٥ السيدان الجديدة، حيثُ أنها تم تدشينها في الأسواق بأسعار رمزية للغاية تتراوح ما بين ٦٦٥ : ٧٤٥ ألف جنيه.

لكن قبل أن تُقبل على شراءها، يجب أن تتعرف على العيوب التي تحتويها هذه السيارة، وتقرر هل ستتأقلم مع هذه العيوب، أم ستختار سيارة أخرى بمواصفات عكس هذه السيارة؟.

جدير بالذكر أن سيارة شيري الجديدة والمقرر أن تنطلق بالأسواق المصرية قريبًا، تحتوي على مجموعة من العيوب، وتتمثل في التالي: