لديك النية لشرائها؟ .... تعرف على عيوب سيارة شيري أريزو ٥ السيدان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 01:30 مساءً - أن يكون لديك النية في شراء سيارة غير مكلفة واقتصادية، فهذا يعني أنك على وشك شراء سيارة شيري أريزو ٥ السيدان الجديدة، حيثُ أنها تم تدشينها في الأسواق بأسعار رمزية للغاية تتراوح ما بين ٦٦٥ : ٧٤٥ ألف جنيه.
لكن قبل أن تُقبل على شراءها، يجب أن تتعرف على العيوب التي تحتويها هذه السيارة، وتقرر هل ستتأقلم مع هذه العيوب، أم ستختار سيارة أخرى بمواصفات عكس هذه السيارة؟.
جدير بالذكر أن سيارة شيري الجديدة والمقرر أن تنطلق بالأسواق المصرية قريبًا، تحتوي على مجموعة من العيوب، وتتمثل في التالي:
- على الرغم من كون الخامات ذات بريق جذاب وخاطف، إلا أن الجودة ليست على ما يرام، فهي مصنوعة داخليًا من البلاستيك المطفي.
- خلال القيادة في الطرق السريعة، فأنت ستستمع لكل الضوضاء والضجيج في الخارج، وفي محرك السيارة، وذلك لأن درجة العزل غير كافية.
- على الرغم من كون المظهر الخارجي للسيارة يُوحي بكون السيارة كبيرة، إلا أن المقاعد الخلفية ضيقة نسبيًا، وهذا ما يجعل السيارة غير مريحة في الطرق الطويلة.
- الفتيس بطيء في الحركة، وعند الرجوع للخلف يحدث صوت تكتكة، ولقد أرجعت الشركة السبب إلى تحديثات معينة، وتم إصلاح الأمر.
- بالنسبة للصيانة الدورية، فإنك من الممكن أن لا تجد قطع الصيانة الخاصة بالسيارة في السوق المحلي، وقد تستخدم قطع غيارات مرتفعة الثمن.