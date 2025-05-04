عروض مميزة.. شركة سوني تكشف عن خصومات اشتراك بلايستيشن بلس لشهر مايو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 12:30 مساءً - كشفت شركة سوني مؤخرًا، عن إطلاق عرض مغري للاعبين، حيث يتيح هذا العرض تجديد الاشتراك في خدمة بلايستيشن بلس وذلك عبر متجر بلايستيشن، بالإضافة إلى أن العرض يمنحهم خصم كبير عند الاشتراك، تصل بنسبة الخصم 50% على الاشتراك لمدة شهر واحد فقط.

هذا العرض متاح لجميع الفئات الخدمة التي تكون Premium, Extra, Essential، ويتميز العرض بالعديد من المزايا منها إمكانية الوصول إلى مكتبة الألعاب، وأيضًا يمكن أن يحصل اللاعب علة بعض الألعاب المجانية، وألعاب أخرى تكون ذات تكلفة منخفضة.

عروض بلايستيشن بلس المخفض

سعر فئة Essential : تقدر بـ 4.99 دولار وقد كان سعره السابق 9.99 دولار.

: تقدر بـ 4.99 دولار وقد كان سعره السابق 9.99 دولار. سعر فئة Extra: تقدر بـ 7.49 دولار بعد أن كان سعره 14.99 دولار.

تقدر بـ 7.49 دولار بعد أن كان سعره 14.99 دولار. سعر فئة Premium: تقدر بـ 8.99 دولار بدلًا من 17.99 دولار.

جديرًا بالذكر أن هذه العروض لمدة شهر واحد فقط، وبعد انتهاء الشهر يتجدد الاشتراك تلقائي بالسعر الشهري المعتاد، سوف يستمر هذا العرض إلى يوم 20 مايو 2025، حتى يتمكن عدد كبير من اللاعبين من الاستفادة، ومن بين الألعاب التي سوف تكون مجانية في شهر مايو لعبة Balatro، ولعبة Warhammer 40,000: Bolgun، وغيرهم من الألعاب.