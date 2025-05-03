نظارات ميتا الذكية.. خصوصية مُهددَة من أجل تحسين الذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - أثارت نظارات "راي بان" الذكية من ميتا قلقًا جديدًا بشأن خصوصية المستخدمين بعد إعلان الشركة عن تغيير سياساتها، ما يتيح لها الوصول إلى تسجيلات الصوت التي تلتقطها النظارات واستخدامها لتدريب أنظمتها الذكية.

وبدايةً من شهر أبريل 2025، ميتا يكون لديها إمكانية على الوصول التلقائي إلى التسجيلات وذلك عند استخدام كلمة "Hey Meta"، وذلك يكون بلا خصوصية، مع إن سيكون للمستخدم إمكانية تعطيل هذه الميزة.

الميزة تتيح للشركة الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة تصل إلى 90 يومًا حتى لو تم تفعيلها عن غير قصد، قبل حذفها تلقائيًا.

تهدف ميتا إلى استخدام هذه البيانات لتحسين منتجاتها، مع وعود بحماية الهوية عبر تعديل نبرة الصوت في التسجيلات.

ولكن، تحذّر الشركة من أنه إذا تم حذف أي تسجيل، سيتم مسح المحادثة بالكامل، مما يعني استحالة استرجاع البيانات في المستقبل.

تأتي هذه التغييرات في وقت توسع فيه ميتا طرح نظاراتها في أسواق جديدة، بما في ذلك الهند، في ظل جدل عالمي متزايد حول انتهاك الخصوصية عبر الأجهزة القابلة للارتداء.

وبذلك، تنضم ميتا إلى شركات أخرى، مثل أمازون، التي تخزن تسجيلات الصوت لتحسين أداء تقنياتها، مما يعيد تسليط الضوء على المخاوف المستمرة من الأجهزة الذكية في حياتنا اليومية.