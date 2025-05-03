تسريب ناري يكشف مواصفات هاتف Galaxy S25 Edge الجديد وموعد اصداره

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - في خطوة مفاجئة، فجّرت التسريبات التقنية مفاجأة مدوية حول هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge القادم، بعد نشر صورة دعائية مسرّبة كشفت عن موعد الإطلاق الرسمي في 13 مايو.

اللافت أن سامسونج لم تنكر الصورة، بل سارعت إلى حذفها قانونيًا عبر طلب استنادًا إلى قانون DMCA، مما جعل المتابعون يعتبرون ذلك تأكيدًا ضمنيًا على صحة التسريب واستعداد الشركة للكشف عن وحشها الجديد.

الهاتف المنتظر يأتي بتصميم جذاب يضعه في قائمة الهواتف فائقة النحافة، بسماكة 5.85 ملم فقط، ليصبح أنحف بنسبة تقارب 19% من النسخة العادية Galaxy S25، دون التنازل عن الأناقة أو القوة.

أما من الداخل، فالهاتف مدعم بأحدث التقنيات، مما يجعله مرشحًا بقوة ليكون أحد أبرز هواتف 2025 وإليك أبرز مواصفاته التقنية: