سيارة جاك JS2.. أرخص كروس أوفر جديدة في مصر تُشعل المنافسة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 11:25 صباحاً - سيتم طرح سيارة جاك JS2 موديل 2025، ضمن مجموعة "قصراوي جروب" وذلك في مايو الجاري، ويُذكر أن هذه السيارة ضمن كأرخص كروس أوفر جديدة موجودة، وذلك بسعر 740 ألف جنيه.

تتميز السيارة بتصميم مدمج وأنيق، بأبعاد مثالية للمدن، وسعة شنطة خلفية تصل إلى 450 لتر.

تعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي، وتشمل تجهيزاتها مكيف هواء، مثبت سرعة، بلوتوث، وحساسات ركن.

وبالنسبة لأنظمة الأمان فتحتوي على وسائد هوائية من النوع ABS، EBD، ESP، كما تحتوي على أنظمة مراقبة الإطارات، وذلك يمنحها اختيار عظيم، فهيَّ سيارة حديثة وفي نفس الوقت سعرها اقتصادي.