الدنيا مشتعلة ... تطبيق Threads ينافس موقع x ومخاوف من نجاح تطبيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 07:28 مساءً - أعلن مارك زوكربيرج وهو الرئيس التنفيذي لشركة مينا، أن التطبيق الجديد Threads قام بتحميله عدد كبير من المستخدمين، وصل عددهم خلال الشهر الواحد ٣٥٠ مليون مستخدم.

يعتبر هذا التطبيق هو المنافس الرسمي لتطبيق x تويتر سابقًا، ولكن المديرين التنفيديين بالتطبيق يؤكدوا أن هناك أكثر من ٦٠٠ مليون مستخدم للتطبيق، فلا يوجد أي وجه مقارنة أو منافسة، ما زال التطبيق في طور البناء ولا يرقى للمنافسة مع إكس حتى الآن.

لكن أكد مارك أن التطبيق بالفعل حقق هذا العدد من المستخدمين في فترة صغيرة للغاية، وهذا يعني أن التصاعد يتزايد على خُطى ثابتة وسريعة للأمام.

جدير بالذكر أن تطبيق Threads تابع لشركة ميتا، والتي تضم الفيسبوك، والواتساب، والماسنچر.