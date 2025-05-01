بالخطوات.. طريقة تسجيل المحفظة الإلكترونية على الخط 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:32 مساءً - بات الجميع الآن لديهم الرغبة في أن يكون الخط الخاص بهم يحتوي على محفظة إلكترونية، وهذا يرجع لأمور هامة في الحياة عامة، لأن من خلاله يمكنك إرسال النقود، أو دفع العديد من الاشتراكات.

أطلق الجهاز القومي للاتصالات تطبيق My Ntra، وذلك من أجل مساعدتك في تسجيل المحفظة الإلكترونية على خطك، بخُطوات سهلة وبسيطة للغاية، وهي تتمثل في التالي:

عليك بتحميل التطبيق من على المتجر الخاص بهاتفك سواء كان آيفون أو أندوريد.

بعد التحميل، عليك بتسجيل بياناتك المطلوبة.

ستظهر لك على الفور الصفحة الرئيسية بعد التسجيل، اختر أيقونة الخدمات.

بعد اختيار أيقونة خدماتي، اضغط على المحافظ الإلكترونية.

سجل رقمك والرقم القومي، وسوف يتم إرسال رسالة على هاتفك، اكتب الكود الخاص بك، ومن هنا يتم التفعيل.

جدير بالذكر أنه في حال وجود محافظ إلكترونية على خطك، ولديك الرغبة في إلغاءها، فيمكنك من خلال هذا التطبيق إلغاء المحفظة.