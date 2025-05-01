سيارات تراها لأول مرة في مصر قريبًا... تعرف على مواصفات Lynk &...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:32 مساءً - أعلنت شركة عز العرب للسيارات عن إطلاق العلامة التجارية الصينية "Lynk & Co" في السوق المصري، وذلك خلال فعالية رسمية تُقام في السابع من مايو ٢٠٢٥.

تُعدُّ هذه الخُطوة امتدادًا لتوسع العلامة عالميًا، حيث تأسست "Lynk & Co" عام ٢٠١٦ نتيجة تعاون بين شركتي جيلي الصينية وفولفو السويدية، ما منحها مزيجًا من الابتكار الآسيوي والجودة الأوروبية.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الطرازات التي تشمل سيارات سيدان وSUV، مع اعتمادها على أنظمة هجينة وكهربائية بالكامل.

من أبرز هذه الموديلات:

٠١ سيارة SUV هجينة ذات تصميم عصري ومحرك بقوة ٢١٨ حصان.

نسخة كهربائية بالكامل، توفر مدى يصل الى ٤٤٥ كيلومترًا.

٠٣ و٠٣+: سيارات سيدان رياضية، منها نسخة عالية الأداء.

٠٥، ٠٦، و٠٩: موديلات مختلفة في الحجم والتجهيزات، تجمع بين الفخامة والتقنيات الحديثة.

تأتي هذه الخُطوة في إطار تنويع سوق السيارات في مصر وتقديم خيارات جديدة للمستهلك تجمع بين الأداء المتطور والأسعار التنافسية.