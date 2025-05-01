احتفالًا بمرور 98 عامًا……فولفو تقدم تخفيضات كبرى وخصومات صيانة تصل إلى 30%...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 04:34 مساءً - بالتزامن مع احتفالها بمرور 98 عامًا على تأسيسها، أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة فولفو في مصر، عن تقديم خصومات رسمية على مجموعة من طرازاتها المطروحة في السوق المحلي، إلى جانب عروض مميزة على خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وفي تصريح لها، أكدت نهى المليجي، مديرة علامة فولفو لدى مجموعة عز العرب، أن هذه المناسبة تعكس مسيرة طويلة من التفوق في مجالات الأمان والتكنولوجيا والاستدامة، مشيرة إلى أن فولفو نجحت في بناء قاعدة قوية من الثقة لدى العملاء في مصر بفضل التزامها الدائم بالجودة واحتياجات المستخدمين.

وشملت العروض تخفيضًا بنسبة 20% على الصيانة الدورية لجميع سيارات فولفو بمراكز الخدمة المعتمدة، بالإضافة إلى خصم 30% على الإكسسوارات الأصلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة ما بعد الشراء وتشجيع العملاء على الصيانة المنتظمة لمركباتهم.

وعلى صعيد الطرازات، جاءت أسعار سيارة فولفو XC40 كالتالي: الفئة الأساسية Essential بسعر 2,450,000 جنيه، والفئة Ultimate بسعر 2,750,000 جنيه، بينما يبلغ سعر فئة Black Edition نحو 2,950,000 جنيه. وتعمل السيارة بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 197 حصان.

أما سيارة فولفو XC60، فتتوفر بمحرك 2.0 لتر يولد قوة 254 حصانًا، وتبدأ أسعارها من 3,590,000 جنيه للفئة الأساسية، وصولًا إلى 4,150,000 جنيه لفئة Black Edition، وتُعد من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

فيما تتوفر سيارة فولفو XC90 الهجينة بسعر 5,290,000 جنيه، وتأتي بمحرك تيربو 2.0 لتر مع نظام Mild Hybrid يتيح مدى كهربائي يصل إلى 70 كم، إلى جانب ضمان 3 سنوات دون حد أقصى للكيلومترات وصيانة مجانية حتى 60 ألف كم.

كما طرحت المجموعة سيارة فولفو EX30 الكهربائية بأسعار تبدأ من 1,890,000 جنيه، وتصل حتى 2,299,000 جنيه. وتتميز هذه السيارة بأداء قوي بفضل محرك يولد 428 حصانًا وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 660 كم لكل شحنة، وتتوفر مع السيارة صيانة مجانية لثلاث سنوات أو حتى 100 ألف كم، إلى جانب شاحن منزلي مجاني.