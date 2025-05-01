هل تعاقب أمريكا الصين أم تعيد تشكيل خريطة الذكاء الاصطناعي لصالحها؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 03:35 مساءً - في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، تسعى الولايات المتحدة للحد من صعود الصين عبر فرض قيود صارمة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تصنعها شركات مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي".

لكن هذه القيود قد تكون سلاحًا ذا حدين؛ فبينما تخسر الشركات الأمريكية مليارات الدولارات، تنفتح أمام الصين فرصة لتطوير صناعة شرائح محلية وتعزيز استقلالها التكنولوجي.

وقد يؤدي ذلك إلى إعادة ترتيب المشهد التكنولوجي، ليس فقط في الصين، بل على مستوى العالم.

حيث تم امتداد القيود الأمريكية لشرائح الذكاء الاصطناعي من شركات كبيرة مثل: غوغل وأمازون، وذلك يؤدي إلى صعوبة المنافسة في السوق الصينية.

في النهاية، قد يتحول هذا الضغط الأمريكي إلى دافع لتسريع الابتكار داخل الصين، ويغيّر موازين القوة التكنولوجية عالميًا بطريقة لم تكن في الحسبان.

هل ما يحدث هو حصار اقتصادي أم ولادة لقوة تكنولوجية جديدة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.