تعرف على أرخص سيارة في مصر طرحتها شركة مصر حلوان للسيارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - طرحت شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة بستيون، طراز T55 موديل ٢٠٢٥ في السوق المصري خلال شهر إبريل الجاري، لتكون بذلك الأرخص من ضمن سياراتها المتوفرة محليًا.

يأتي هذا الطراز بسعر رسمي يبلغ مليون و١٧٥ ألف جنيه، يحتوي هذا الطراز على أبرز المواصفات، ومنها ما يلي: