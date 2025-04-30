تعرف على أرخص سيارة في مصر طرحتها شركة مصر حلوان للسيارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - طرحت شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة بستيون، طراز T55 موديل ٢٠٢٥ في السوق المصري خلال شهر إبريل الجاري، لتكون بذلك الأرخص من ضمن سياراتها المتوفرة محليًا.
يأتي هذا الطراز بسعر رسمي يبلغ مليون و١٧٥ ألف جنيه، يحتوي هذا الطراز على أبرز المواصفات، ومنها ما يلي:
- نجد المحرك: تربو بسعة ١٥٠٠ سي سي، يولد ١٧٠ حصانًا، وعزم دوران ٢٨٠ نيوتن متر.
- أما بالنسبة لناقل الحركة: أوتوماتيك DCT من ٧ سرعات.
- والإضاءة عبارة عن: مصابيح أمامية وخلفية LED، إضاءة نهارية، ومرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين والطي.
- بخصوص أنظمة الأمان في هذا الطراز: فهو يحتوي وسائد وستائر هوائية، بالإضافة إلى كون أنظمة الفرامل هي ABS وEBD وESP، ونظام المراقبة عبارة عن ضغط الإطارات TPMS، وتوجد مساعد الصعود على المرتفعات.
- أما بالنسبة للكماليات والتجهيزات: فتوجد فتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى وجود شاشتان للعدادات بقياس ٨ و١٢ بوصة، مع وجود شاشة وسطية ترفيهية قياس ١٢.٣ بوصة.