ستيلانتس توفر إنجاز تقني و ثوري جديد في بطاريات السيارات الكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - طرحت شركتا ستيلانتس وفاكتوريال إنرجي خلايا بطاريات صلبة كاملة الحجم للسيارات الكهربائية، ملمحين إلى بداية حقبة جديدة في تقنيات الطاقة المتنقلة.

توفر تلك البطاريات الجديدة كثافة طاقة عالية تصل إلى 375 واط/كج، مع قدرة على التحمل لأكثر من 600 دورة شحن وتفريغ، وهي نتائج غير مسبوقة لبطاريات صلبة تعتمد على الليثيوم المعدني.

تتميز هذه الخلايا بقدرتها على الشحن السريع، حيث يمكن شحنها من 15% إلى أكثر من 90% خلال 18 دقيقة فقط، دون الحاجة لدرجات حرارة عالية، مما يعزز كفاءتها في الاستخدام اليومي.

اعتمدت شركة فاكتوريال على تركيبة إلكتروليت مبتكرة وتقنيات ذكاء اصطناعي لتطوير بطاريات تعمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح ما بين 30 و45 مئوية، ما يجعلها مناسبة لمختلف المناخات.

هذا التطور يأتي ضمن شراكة استراتيجية انطلقت عام 2021، استثمرت خلالها ستيلانتس 75 مليون دولار، وينتظر استخدام هذه البطاريات ضمن أسطول تجريبي عام 2026، تمهيدًا لتوسيع نطاق استخدامها التجاري.