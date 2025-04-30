شركة شيري الصينية لصناعة السيارات: نهدف إلى بيع مليون سيارة خلال عامين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - أعلنت شركة شيري الصينية عن خطة طموحة تهدف إلى بيع مليون سيارة خلال عامين، ضمن استراتيجيتها قيادة المستقبل.

حيثُ تعتمد الخُطة على توسيع انتشار العلامة عالميًا، وتعزيز مبادئ الأمان والهوية العائلية، بالإضافة إلى الاستثمار في تكنولوجيا السيارات الهجينة والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن شيري عرضت خلال الفعالية مجموعة من موديلاتها الحديثة مثل TIGGO7 وTIGGO8 وTIGGO9، والتي تجمع بين الأداء القوي، والسلامة، والتقنيات الذكية.

كشفت شيري عن منظومة Chery Super Hybrid (CSH)، التي تحقق مدى قيادة يزيد عن ١٤٠٠ كم مع كفاءة وقود تصل إلى ٤.٢ لتر/١٠٠ كم، ما يضع معيارًا جديدًا في عالم السيارات الهجينة.

أما على المستوى العالمي، فلقد سجلت شيري مبيعات عالمية بلغت ٦٤٠ ألف سيارة، ودخلت أسواقًا جديدة منها إسبانيا، حيث لاقت سياراتها ترحيبًا واسعًا.

كما كشفت الشركة عن سلسلة شاحنات جديدة تحت اسم HIMLA، تجمع بين القوة والتكنولوجيا وتستهدف مختلف الاستخدامات من العائلي إلى المهني.

جدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي كان حاضرًا بقوة في جناح شيري، حيث استعرضت الشركة روبوتات AiMOGA التي تقدم خدمات متعددة، من دعم العملاء إلى عروض تفاعلية، مما يعكس رؤيتها المستقبلية لعصر التنقل الذكي.