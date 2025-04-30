جيميني وتوفير الوقت.. تلخيص مقاطع اليوتيوب بسهولة وسرعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - في عالم يزدحم بالمحتوى الرقمي والمهام اليومية، يظهر الذكاء الاصطناعي كحليف ذكي يوفر الوقت ويزيد من الإنتاجية.

ومن أبرز هذه الأدوات الحديثة، تقدم غوغل نموذجها "جيميني 2.0 Flash Thinking" الذي بات متاحًا للجميع دون الحاجة لاشتراك مدفوع.

الميزة الأهم تكمن في إمكانية تلخيص مقاطع يوتيوب بمجرد لصق الرابط سواء كنت تتابع مباراة، محاضرة، أو حتى فيديو تعليمي طويل، يستطيع جيميني أن يعرض لك أبرز النقاط خلال ثوانٍ قليلة، وبأسلوب واضح ومباشر.

حيث يعمل من خلال الويب أو الهواتف الذكية، مما يجعله تطبيق مثالي في توفير المعلومات والوقت.

في زمن السرعة، ربما لم تعد بحاجة لمشاهدة كل شيء، جيميني قد يشاهد نيابةً عنك.