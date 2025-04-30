مواصفات سيارة سيتروين C5 إير كروس الجديدة.. قوة الأداء مع خيارات كهربائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - أعلنت شركة سيتروين عن الجيل الثاني من سيارتها الكروس أوفر C5 إير كروس، والذي يتوفر بنسخ متنوعة تشمل محركات بنزين، هجين وكهربائي.

تأتي النسخة الهجينة مع محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر وقوة 143 حصانًا، إلى جانب نظام هجين بجهد 48 فولت.

أما بالنسبة للنسخة الأكثر قوة تحتوي على محرك تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر بقوة 192 حصانًا، مع نظام هجين قابل للشحن.

أما النسخة الكهربائية فهي مزودة بمحرك كهربائي بقوة 211 حصانًا أو 228 حصانًا، مع خيارات بطارية تصل إلى 73 كيلوواط/ساعة أو 97 كيلوواط/ساعة، كما توفر السيارة أيضًا شحن سريع بقدرة 160 كيلوواط في الساعة.

تتوفر السيارة مع عدة أوضاع قيادة تشمل الهجين، الكهربائي الصرف، والرياضي، مما يوفر مرونة في أداء السيارة وفقًا لاحتياجات السائق.