جوجل في مرمى الاحتكار….هل تفكك وزارة العدل إمبراطورية كروم؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:33 مساءً - تواجه شركة جوجل واحدة من أعقد القضايا في تاريخها، بعدما طالبت وزارة العدل الأمريكية بتفكيك سيطرتها على سوق البحث، في سابقة قد تُجبر عملاق وادي السيليكون على بيع متصفح كروم، أو على الأقل مشاركة بنيته التحتية الحيوية مع المنافسين.

باريسا تبريز، المسؤولة العليا عن كروم، مثلت أمام المحكمة لتدافع بشراسة عن تكامل متصفح جوجل مع شبكة معقدة من أنظمة الشركة، "لا يمكن فصل كروم عن جوجل دون كسر شيء جوهري" هكذا وصفت الموقف، مؤكدة أن المتصفح يمثل خلاصة تعاون استمر 17 عامًا بين فرق داخلية متعددة.

لكن الحكومة الأمريكية ترى الأمر بعين أخرى، فبحسب خبيرها التقني جيمس ميكينز، فإن فصل كروم عن الشركة ممكن تقنيًا، وسبق أن اعتبر أن جوجل "قادرة على تسليم المفتاح" لمتصفحها لشركة أخرى دون أن ينهار الهيكل أو تتعطل الوظائف.

كروم ليس مجرد نافذة للويب، بل أداة استراتيجية تضم طبقات من الحماية مثل التصفح الآمن وتنبيهات اختراق كلمات المرور، وهي، بحسب تبريز، ترتبط بالبنية السحابية العميقة لجوجل، مما يجعلها غير قابلة للفصل بسهولة.

المعركة لا تتوقف عند حدود المتصفح، بل تمتد إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي، فبينما تدمج جوجل مساعدها Gemini في كروم، تتسابق الشركات الأخرى لدمج وكلائها الرقميين مثل ChatGPT وCopilot في المتصفحات المنافسة، لكن تبريز تؤكد أن جوجل تخطط لنقلة نوعية، ليصبح كروم "متصفحًا وكيلًا" ينفذ المهام، ويُجري الأبحاث، ويشتري للمستخدم.