شركة OpenAI تدعم ميزة جديدة في ChatGPT ”تسوق عبر الذكاء الاصطناعي بضغطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:33 مساءً - قامت شركة OpenAI عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التسوق عبر شات جي بي تي عن طريق استخدام أزرار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن التفاعل معها سواء كان المستخدم مسجل الدخول أو لا.

لا يتم الشراء من خلال شات جي بي تي، بل يقوم باعادة توجية المستخدم إلى الموقع الرسمي للمتجر لإتمام العملية، بينما تعتمد التوصيات المعروضة على الأمور التي يفضلها المستخدم وسجله، إلى جانب مراجعات من مصادر متعددة عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أن تجربة التسوق عبر ChatGPT تختلف عن منصات مثل جوجل كروم حيث إن النتائج غير مدفوعة أو موجهة إعلانيًا، مما يجعلها أكثر حيادية طبقا لحاجات وتفضيلات المستخدم.

OpenAI أكدت أنها ستواصل تطوير آليات التوصية، وقد تختبر مستقبلًا نماذج مختلفة من الإيرادات عبر التسويق بالعمولة.