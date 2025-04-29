السيارات الكهربائية الصينية ممنوعة من الشحن السريع في مصر.. ما السبب؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - قررت مصر مؤخرًا إلغاء دعم شحن السيارات الكهربائية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني GB/T في محطات الشحن السريع، مع الإبقاء فقط على البروتوكول الأوروبي (CCS2)، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين مالكي السيارات الكهربائية، خاصة أن أغلبها مستورد من الصين ويعتمد على النظام الملغى.

أوضح مسئولو مرفق تنظيم الكهرباء أن القرار جاء لأسباب تتعلق بأمان الشبكة ومعايير السلامة، دون توفير بدائل واضحة لأصحاب السيارات المتضررة.

تبين أن نحو ٨٠% من السيارات الكهربائية في مصر تستخدم البروتوكول الصيني، ومعظمها دخل السوق عبر الاستيراد الفردي وليس من خلال الوكلاء الرسميين.

أكد المهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة، أن الشحن المنزلي يظل الوسيلة الأساسية لشحن السيارات الكهربائية، بينما يستخدم الشحن السريع في الضرورة فقط، ولفت إلى أن تعديل نظام الشحن الصيني إلى الأوروبي مكلف ومعقد، إذ يتطلب ما لا يقل عن ٥٠ ألف جنيه، وقد يضر بكفاءة البطارية.

جدير بالذكر أن الحل المؤقت أمام أصحاب السيارات الصينية هو الاعتماد على الشحن البطيء المنزلي، الذي قد يستغرق ٨ ساعات لكنه يوفر مدى قيادة مناسبًا للاستخدام اليومي، أما في حالات السفر، فتظل الأزمة قائمة.