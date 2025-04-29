ميزة جديدة تطرحها شركة ميتا في الواتساب... والمستخدمون متحمسون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - تجري شركة ميتا اختبارًا لميزة جديدة في تطبيق الواتساب، حيثُ تهدف إلى إضافة طريقة جديدة للتفاعل مع الرسائل باستخدام الملصقات.

تأتي هذه الميزة كبديل للرموز التعبيرية التقليدية، وتُعدُّ الملصقات وسيلة شائعة بين مستخدمي التطبيق للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة أكثر تنوعًا.

جدير بالذكر أن الاختبار الحالي متاح لمستخدمي أندرويد، ومن المتوقع أن يمتد إلى مستخدمي iOS قريبًا. مع التحديث القادم، سيكون بإمكان المستخدمين إضافة ملصقات للتفاعل مع الرسائل عبر الضغط المطول على الرسالة، حيث سيظهر شريط يحتوي على الرموز التعبيرية المفضلة بالإضافة إلى الملصقات.

تسعى ميتا إلى تحسين تفاعل المستخدمين مع الرسائل عبر تقديم خيارات تعبيرية أغنى، خصوصًا في المواقف التي لا تكون فيها الرموز التعبيرية كافية.