علوم وتكنولوجيا

وداعًا للطب النفسي ... ومرحبًا لشات چي بي تي بديلًا عن الطبيب

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وداعًا للطب النفسي ... ومرحبًا لشات چي بي تي بديلًا عن الطبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:31 مساءً - أكد خبراء أن تطبيق شات چي بي تي لاقى رواجًا واسعًا في تشخيص المرض النفسي، حيثُ يلجأ إليه معظم المستخدمين من أجل الوصول إلى حل لمشكلتهم النفسية.

على الرغم من ذلك إلا أن أطباء الطب النفسي يؤكدوا على ضرورة التواصل الدائم مع المرضى، مهما كان فالمريض يحتاج للتواصل البشري ولو لمرة على الأقل كل شهر أو أسبوع.

كما أضافوا بأن المريض الذي يميل للانتحار يحتاج إلى عُزلة في مصحة لحمايته من أي محاولة انتحار، وهذا على العكس تمامًا من شات چي بي تي، فهو لا يملك القدرة في توصيل هذه النقطة للمصاب.

نوهوا الأطباء أن التطبيق لا يمكنه أن يشعر، فهو لا يملك المشاعر مثل العنصر البشري، وهذا الأمر يحتاج إليه المريض.

من المميزات التي جعلت شات چي بي تي هو الأرقى في التعامل مع البشر من الناحية النفسية والعلاجات، هو أنه متاح في أي وقت، وسهل الاستخدام ومجاني للغاية، وليس كما الأطباء النفسيين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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