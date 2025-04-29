علوم وتكنولوجيا

انقطاع الكهرباء يعطل دعم يوتيوب في أوروبا .. الشركة تُطمئن المستخدمين

0 نشر
0 تبليغ

انقطاع الكهرباء يعطل دعم يوتيوب في أوروبا .. الشركة تُطمئن المستخدمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:31 مساءً - تسبّب انقطاع واسع في التيار الكهربائي بإسبانيا والبرتغال في توقف جزئي لفريق خدمة عملاء يوتيوب، مما أثر على قدرة بعض الفرق على تقديم الدعم بعدة لغات أوروبية.

ولم يتم التعرف على عدد الموظفين المتوقفة، ولكن تم التأكيد من قِبل الشركة على أنها تجتهد لإعادة تشغيل الخدمات في اسرع وقت.

يأتي هذا الانقطاع في سياق أزمة كهربائية أثرت على قطاعات عديدة، منها النقل والرعاية الصحية والخدمات البنكية.

و من جهتها، أشارت الجهات المعنية بالكهرباء في إسبانيا إلى أن عودة التيار قد تستغرق حتى 10 ساعات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا