انقطاع الكهرباء يعطل دعم يوتيوب في أوروبا .. الشركة تُطمئن المستخدمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:31 مساءً - تسبّب انقطاع واسع في التيار الكهربائي بإسبانيا والبرتغال في توقف جزئي لفريق خدمة عملاء يوتيوب، مما أثر على قدرة بعض الفرق على تقديم الدعم بعدة لغات أوروبية.

ولم يتم التعرف على عدد الموظفين المتوقفة، ولكن تم التأكيد من قِبل الشركة على أنها تجتهد لإعادة تشغيل الخدمات في اسرع وقت.

يأتي هذا الانقطاع في سياق أزمة كهربائية أثرت على قطاعات عديدة، منها النقل والرعاية الصحية والخدمات البنكية.

و من جهتها، أشارت الجهات المعنية بالكهرباء في إسبانيا إلى أن عودة التيار قد تستغرق حتى 10 ساعات.