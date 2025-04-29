إيلون ماسك عن الروبوتات.. ستصبح جزء أساسي من الطب وتتفوق في العمليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:32 مساءً - أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن توقعاته فيما يخص الروبوتات، واقر أنها قريبًا ستصبح جزء أساسي من المستشفيات وستكون أفضل من الأطباء، وستصبح قادرة على إجراء العمليات الجراحية في الخمس سنوات القادمة، وأشارت أنها ستتفوق على الجراحين في السرعة والدقة.

كما أكد أن شركة "نيورالينك" قامت بالفعل باستخدام روبوت لزراعة الأقطاب الكهربائية في دماغ بشرية، مما يوضح التقدم التكنولوجي في هذا المجال.

كما وردت بعض تصريحات ايلون ماسك من خلال منشورة على موقع اكس، وأشار إلى أن النتائج الأولية للعمليات التي شاركت فيها الروبوتات أثبتت كفائتها، وهذا يأتي في إطار التركيز المتزايد على تطوير التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من تراجع شهرته في الأوقات الأخيرة بسبب دورة في إدارة الرئيس ترامب السابق.

كما أوضح استطلاع الرأي الذي قامت بإجرائه وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع جامعة شيكاغو أن نحو ثلثي الأمريكيين يرون أن ماسك مارس نفوذ مبالغ فيه على الحكومة الفيدرالية خلال الأشهر الماضية حيث يعتقد أن هذا التأثير قد يبدأ في الانحسار مع تغير الظروف السياسية.