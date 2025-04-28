بعد وصولها إلى مصر رسميًا.. مواصفات وسعر هيونداي IONIQ 5N الكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:28 مساءً - في خطوة جديدة تعزز حضورها في سوق السيارات الكهربائية، كشفت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لهيونداي في مصر، عن السيارة الرياضية الكهربائية الجديدة IONIQ 5N، التي تجمع بين القوة الفائقة والابتكار التكنولوجي.

تقدم السيارة أداءً استثنائيًا من خلال محركين كهربائيين (أمامي وخلفي) بتقنية المغناطيس الدائم المتزامن، حيث تصل القدرة الإجمالية إلى أكثر من 640 حصانًا مع دعم خاصية N Grin Boost، كما يتجاوز عزم الدوران 770 نيوتن متر، مما يضعها ضمن قائمة أقوى السيارات الكهربائية المتوفرة حاليًا.

تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة 84 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قيادة يناسب الاحتياجات اليومية والسفر الطويل، ويمكن إعادة شحن البطارية حتى 80% خلال 18 دقيقة فقط عبر شواحن فائقة السرعة بقوة 350 كيلوواط، مما يمنح السائقين مرونة أكبر في التنقل.

حصدت IONIQ 5N تقييمات مرتفعة في اختبارات الأمان العالمية، أبرزها خمس نجوم من NHTSA وEURO NCAP، مع تصنيف TSP+ من IIHS الأمريكية، وتشمل تجهيزاتها أنظمة مساعدة ذكية مثل الحفاظ على المسار، مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام الرؤية بالنقطة العمياء.

داخل السيارة، تتجسد الفخامة والراحة في مقاعد مكسوة بجلد ألكانتارا الفاخر، مع تجهيزات متطورة مثل شاشة عرض مباشرة أمام السائق وزجاج عازل للصوت، كما عززت هيونداي التجربة السمعية بنظام صوتي من Bose، ليعيش الركاب أجواءً موسيقية استثنائية.

تميزت IONIQ 5N بجنوط رياضية بقياس 21 بوصة، وتصميم ديناميكي بأكر أبواب مخفية ولمسات سوداء أنيقة، مما يعكس الطابع العصري للسيارة الكهربائية الرياضية.

حددت "جي بي أوتو" سعر السيارة الجديدة عند 3 ملايين و750 ألف جنيه مصري، مما يجعلها من أقوى العروض المتاحة في فئة السيارات الكهربائية الرياضية الفاخرة.